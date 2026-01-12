Appello alla popolazione molisana: aderite alla campagna antinfluenzale

TERMOLI. La campagna vaccinale antinfluenzale della Regione Molise e dell’Asrem prosegue su tutto il territorio, confermandosi uno degli strumenti più efficaci per prevenire complicanze e proteggere la salute pubblica durante i mesi invernali. L’invito alla vaccinazione resta rivolto all’intera popolazione, con un’attenzione particolare agli over 65, ai soggetti fragili, alle persone con patologie croniche e a chi assiste quotidianamente individui a rischio.

“La vaccinazione antinfluenzale – ricorda la Direttrice del Dipartimento Unico di Prevenzione dell’Asrem, Carmen Montanaro – riduce in modo significativo le complicanze, i ricoveri e la pressione sui servizi sanitari, soprattutto nei periodi di maggiore circolazione virale”.

Accanto alla prevenzione vaccinale, l’Asrem richiama l’importanza di comportamenti responsabili in presenza di sintomi influenzali, per garantire un uso appropriato delle strutture sanitarie e tutelare i Pronto Soccorso da accessi impropri:

Sintomi lievi (febbre moderata, tosse, raffreddore): rimanere a casa e contattare il proprio Medico di Medicina Generale.

Sintomi gravi o in peggioramento (difficoltà respiratorie, febbre alta persistente, forte malessere): rivolgersi alle strutture ospedaliere.

Un accesso corretto ai servizi sanitari consente di evitare sovraffollamenti inutili e di garantire cure tempestive ai pazienti che necessitano realmente di interventi urgenti. Vaccinarsi, riconoscere i sintomi e seguire le indicazioni dei professionisti rappresenta un gesto di responsabilità verso se stessi e verso l’intera comunità molisana, contribuendo alla protezione collettiva in una stagione in cui il sistema sanitario è particolarmente sollecitato.

