Appello alla vaccinazione: “Non è mai troppo tardi per proteggere sé stessi e gli altri”

TERMOLI. La campagna vaccinale antinfluenzale in Molise prosegue senza sosta. L’Asrem invita tutti i cittadini a completare la vaccinazione entro la fine di febbraio e l’inizio di marzo, sottolineando l’importanza di proteggere le categorie più a rischio.

Secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute, il vaccino antinfluenzale è fortemente consigliato a over 60, persone con patologie croniche, donne in gravidanza e operatori sanitari. L’obiettivo è ridurre il rischio di complicanze e alleggerire la pressione sulle strutture sanitarie.

Gli ambulatori Asrem rimangono aperti fino ai primi giorni di marzo. L’invito è rivolto anche a chi non si è ancora vaccinato: “Non è mai troppo tardi per proteggere sé stessi e gli altri”.

Il vaccino antinfluenzale, ricordano gli esperti, non protegge solo dall’influenza, ma riduce il rischio di complicazioni gravi, come polmoniti o ricoveri ospedalieri, e contribuisce a salvaguardare le categorie più fragili della popolazione.

L’appello è chiaro: proteggersi è un atto di responsabilità collettiva. Vaccinarsi significa tutelare se stessi, la famiglia e la comunità, contribuendo a ridurre il peso sulle strutture sanitarie e a prevenire complicanze che possono avere conseguenze gravi, soprattutto per i più fragili.