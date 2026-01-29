Apre il nuovo centro sociale per anziani a Difesa Grande: “Un gesto d’amore verso la comunità”

TERMOLI. Un traguardo che va oltre il perimetro degli atti amministrativi e assume il valore di un impegno umano e sociale profondo. A Difesa Grande prende forma il nuovo Centro Sociale per Anziani, uno spazio pensato per accogliere, unire e restituire centralità a una parte fondamentale della comunità cittadina. Un risultato che l’Amministrazione comunale di Termoli rivendica con orgoglio, perché frutto di un percorso condiviso, capace di superare gli steccati politici e mettere al centro un obiettivo comune: la cura delle persone.

A sottolinearne il valore è l’assessore alle Politiche sociali Mariella Vaino, che parla di un progetto nato da un’esigenza sentita sin dall’inizio del suo mandato.

«Ci sono traguardi che non sono solo atti amministrativi, ma veri e propri gesti d’amore verso la comunità – afferma l’assessore – e l’apertura del nuovo Centro Sociale per Anziani nel quartiere Difesa Grande è uno di questi».

Un percorso che ha visto lavorare fianco a fianco maggioranza e minoranza consiliare, unite dalla volontà di dare una risposta concreta ai bisogni degli anziani del quartiere. «È un risultato che rende orgogliosa tutta l’Amministrazione comunale – prosegue Vaino – perché nasce da un cammino condiviso, capace di unire sensibilità diverse attorno a un obiettivo comune: prendersi cura delle persone».

Il Centro Sociale di Difesa Grande rappresenta, nelle intenzioni dell’Amministrazione, molto più di una nuova struttura. È uno spazio di relazioni, di incontro e di socialità, pensato per contrastare l’isolamento e valorizzare il tempo vissuto insieme. «Fin dall’inizio del mio mandato come Assessore alle Politiche Sociali, questo progetto è stato uno dei desideri più forti – spiega –. Sentivo il bisogno di restituire agli anziani di Difesa Grande un luogo tutto loro, uno spazio di incontro, di sorrisi, di relazioni, dove nessuno si senta solo e dove il tempo possa essere vissuto insieme».

Alla base del progetto non c’è stata improvvisazione, ma un lavoro strutturato e attento. Un percorso che ha preso avvio dalla definizione delle regole, considerate il primo mattone su cui costruire una rete di servizi efficiente e inclusiva. «Nulla è stato lasciato al caso – sottolinea l’assessore – sin dai primi passi, insieme al presidente della V Commissione, Marco Verini, ci siamo messi al lavoro con impegno e determinazione, partendo dalla stesura del nuovo regolamento dei Centri Sociali per Anziani, convinti che le regole giuste fossero fondamentali, non solo per questo nuovo centro ma anche per quelli già esistenti».

Il nuovo Centro Sociale per Anziani di Difesa Grande si inserisce così in una visione più ampia delle politiche sociali comunali, orientata alla valorizzazione della terza età come risorsa e non come fragilità. «Questo Centro non è solo un edificio – conclude Mariella Vaino – ma un segno concreto di attenzione, di rispetto e di gratitudine verso chi ha dato tanto alla nostra città e continua a rappresentarne la memoria e il cuore».

L’inaugurazione ufficiale è in programma dopodomani, sabato 31 gennaio alle ore 10, in via delle Querce 10. L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a quello che si annuncia come un momento di festa e di condivisione. «Sarà un’occasione di orgoglio collettivo – conclude l’assessore – perché questo traguardo appartiene a tutti noi».

