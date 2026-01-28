Asrem, la svolta: il Molise inaugura una nuova stagione del capitale umano

CAMPOBASSO. L’Asrem cambia pelle. Dopo anni di stallo organizzativo, la sanità molisana entra in una fase nuova, costruita su una riforma che non ritocca l’esistente ma lo riscrive. La Regione recupera finalmente la capacità di programmare, e l’Azienda sanitaria compie un passo che mancava da quasi un decennio: rimettere al centro il capitale umano come leva strategica per la qualità dei servizi e per la tenuta del sistema pubblico.

La riorganizzazione approvata dalla governance Asrem non è un maquillage amministrativo. È una mappatura radicale degli incarichi, pensata per riallineare l’organico alle esigenze reali dei cittadini e alle competenze dei professionisti. Il risultato è una struttura più leggibile, più moderna, più coerente con la sanità del 2026. E soprattutto costruita senza costi aggiuntivi: la razionalizzazione delle risorse interne ha permesso di liberare margini di efficienza che per anni erano rimasti inutilizzati.

Il cuore della riforma riguarda la valorizzazione delle professionalità. Nell’area dirigenziale medico-sanitaria come nel comparto, vengono finalmente riconosciute funzioni, responsabilità e percorsi di crescita che erano rimasti sospesi troppo a lungo. La nuova mappatura premia le eccellenze già presenti in azienda, introduce ruoli chiave per la medicina contemporanea e ridisegna una piramide organizzativa che torna ad avere senso. Una struttura più snella e meritocratica non è solo un obiettivo interno: è un argine concreto alla fuga di competenze verso altre regioni e un incentivo per attrarre nuovi professionisti.

Per la prima volta, all’interno dell’Asrem viene costruita una prospettiva di carriera reale. Non più avanzamenti episodici, ma un sistema che lega responsabilità, competenza e crescita professionale. Un cambio di passo che incide sulla qualità del lavoro e, di conseguenza, sulla qualità delle cure.

“Abbiamo riesaminato l’intera struttura in un’ottica di efficacia ed efficienza. Nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale e dopo un confronto costante con le Organizzazioni Sindacali, l’obiettivo è stato chiaro: trasformare l’Asrem in un ambiente di lavoro stimolante, dove la carriera di responsabilità non sia più un’eccezione ma la regola”, afferma la Direzione Strategica.

La riforma segna un punto di non ritorno. Il Molise torna a decidere del proprio futuro sanitario, rimettendo al centro la persona: chi riceve le cure e chi, ogni giorno, le garantisce con competenza e dedizione. È l’inizio di una stagione in cui la sanità regionale non rincorre più le emergenze, ma prova finalmente a costruire visione, stabilità e dignità professionale.

EB