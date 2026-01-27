Attivo l’ufficio elettorale per il Referendum di marzo

TERMOLI. Con una determinazione firmata il 26 gennaio 2026, il Comune attiva ufficialmente l’Ufficio elettorale in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, dando il via alla macchina amministrativa che accompagnerà la città per tutto il periodo previsto dalla legge, dal cinquantacinquesimo giorno precedente al quinto successivo al voto. Il provvedimento, registrato al n. 129/2026 del Settore I – Affari Generali, recepisce il decreto del Presidente della Repubblica pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio e individua il personale chiamato a garantire operatività, aggiornamento delle liste, supporto ai seggi e rapporti istituzionali: Luisa Turdò, anche responsabile del procedimento, Rosangela Barbati e Alessandra Pomponio. Con questa determinazione, il Comune mette in moto l’infrastruttura tecnica che assicurerà ai cittadini un percorso elettorale ordinato, conforme e pienamente garantito.