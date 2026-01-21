TERMOLI. Balneazione 2025, il verdetto di Arpa Molise: costa promossa, ma emergono segnali di pressione. Cala l’“Eccellente”, cresce il “Buono”. Marina di Petacciato arretra. Termoli stabile, Campomarino solido.

Il Report Balneazione 2025 di Arpa Molise consegna una fotografia nitida e complessa dello stato delle acque lungo i 35 tratti di costa monitorati nei 24 punti ufficiali distribuiti tra Campomarino, Termoli, Petacciato e Montenero di Bisaccia. Una stagione segnata da condizioni generalmente buone, ma con alcuni segnali di pressione che interrompono la linearità degli anni precedenti: la quota di acque classificate “Eccellente” scende dal 92% del 2024 all’87% del 2025, mentre il “Buono” sale all’13%. Nessuna area scende in “Sufficiente” o “Scarso”, ma il quadro mostra un territorio che deve continuare a vigilare, soprattutto nei tratti più esposti a pressioni antropiche e meteomarine.

La rete di monitoraggio, confermata dalla DGR 87/2025, ha seguito il calendario regionale con campionamenti quindicinali nei mesi estivi e un prelievo aggiuntivo ad aprile. Le analisi microbiologiche — Escherichia coli ed Enterococchi intestinali — sono state integrate da rilievi meteo-marini utili a interpretare eventuali anomalie.

Campomarino: valori bassi e costanti, nessuna criticità. Tutti i punti in classe “Eccellente”.

Il litorale di Campomarino conferma una performance solida: tutti i punti risultano conformi ai limiti del D.M. 30/03/2010 e la classificazione quadriennale 2022–2025 assegna l’“Eccellente” a Rio Salso, Lido degli Aviatori, Via Crispi e 250 metri sud Biferno.

I valori analitici mostrano una stabilità quasi assoluta: Enterococchi ed E. coli oscillano tra 10 e 20, con lievi aumenti estivi (53, 75, 111) sempre ampiamente sotto soglia. Nessun superamento, nessuna anomalia, nessun episodio di contaminazione acuta.

Campomarino resta il tratto più “tranquillo” del litorale molisano.

Termoli: quadro complessivamente buono, ma con oscillazioni fisiologiche nelle aree più esposte. Rio Vivo 3 e Colombo 8 restano i punti più sensibili.

Il Comune di Termoli, già destinatario della richiesta regionale di individuare soluzioni tecniche per mitigare gli effetti degli sfioratori di piena, presenta un quadro articolato ma senza criticità strutturali.

I dati 2025 mostrano:

valori generalmente bassi nei punti a sud (Rio Sei Voci, Rio Vivo 1 e 2), con sporadici picchi estivi (75–124) comunque sotto i limiti;

Rio Vivo 3 che conferma la sua storica sensibilità, con valori più variabili e una classificazione “Buono” nel quadriennio;

Lungomare Colombo stabile, con la sola area “Colombo 8” che scende a “Buono” per effetto dei valori più alti registrati nel 2022–2025;

Termoli Adriatica 3 e 5 saldamente in “Eccellente”.

Il quadro complessivo è positivo, ma la presenza di valori oscillanti nei punti più vicini agli scarichi pluviali conferma la necessità — già indicata dalla Regione — di interventi strutturali sugli sfioratori.

Petacciato: il caso dell’anno. “Marina di Petacciato” scende da Eccellente a Buono. Un peggioramento statistico reale.

È il dato più significativo del report: Marina di Petacciato (IT014070051A001) perde la classe “Eccellente” e scivola in “Buono”.

Il motivo è chiaro: nel 2025 si registrano valori elevati, in particolare:

429 E. coli il 12 agosto

99 Enterococchi in più campagne

valori prossimi ai limiti anche a giugno e settembre.

ARPA segnala che i valori “prossimi ai limiti” sono stati comunicati alle autorità competenti, come previsto dalla norma.

La seconda area, Spiaggia Lucciole, resta invece impeccabile: valori sempre bassissimi e classificazione “Eccellente”.

Petacciato diventa così il comune con la maggiore variabilità interna.

Montenero di Bisaccia: stabilità assoluta, tutti i punti in classe Eccellente.

I tre punti monitorati — Lido Montebello, Viale Andrea Doria, Nord Porto Turistico — mostrano valori costantemente bassi, senza alcuna anomalia.

La classificazione quadriennale conferma l’“Eccellente” per tutte le acque.

Montenero resta uno dei tratti più puliti e meno soggetti a pressioni.

La classificazione 2026: 87% Eccellente, 13% Buono. Nessuna acqua “Sufficiente” o “Scarsa”.

La tabella ARPA assegna:

Eccellente a 21 aree

Buono a 4 aree (Rio Vivo 3, Colombo 8, Marina di Petacciato, più una seconda area termolese)

Il confronto con il 2024 mostra un lieve arretramento:

Eccellente: dal 92% all'87%

Buono: dall’8% al 13%

Non è un crollo, ma un segnale da leggere con attenzione.

Trend quadriennale: migliorano Campomarino e Termoli, peggiora Petacciato.

Enterococchi intestinali

trend stabile o migliorativo in quasi tutte le aree;

peggioramento netto solo per Marina di Petacciato, che si avvicina alla soglia del “Buono”.

Escherichia coli

Escherichia coli miglioramento generale nei comuni di Campomarino e Termoli;

peggioramento significativo a Petacciato, con il passaggio da “Eccellente” a “Buono”.

Conclusione: una costa che tiene, ma che non può permettersi distrazioni.

Il litorale molisano resta complessivamente in ottima salute, con una prevalenza schiacciante di acque “Eccellenti”.

Ma il 2025 introduce un elemento nuovo: la comparsa di segnali di pressione, soprattutto nei tratti più esposti a scarichi pluviali, portualità, foci fluviali e forte antropizzazione.

Il caso di Marina di Petacciato è il campanello d’allarme più evidente.

Termoli conferma la necessità di interventi sugli sfioratori.

Campomarino e Montenero restano i due poli di stabilità.

La stagione balneare 2026, fissata dalla DGR 506/2025 dal 1° maggio al 30 settembre, si apre dunque con un quadro positivo ma non scontato: la qualità c’è, ma va difesa con continuità, investimenti e monitoraggi puntuali.

EB