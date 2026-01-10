Campomarino sotto i riflettori: ABC News Albania racconta il borgo arbereshe

CAMPOMARINO. Campomarino protagonista su ABC News Albania. Questa mattina il borgo molisano ha accolto la troupe della prestigiosa emittente televisiva albanese insieme al celebre giornalista Artur Nura, per un servizio che andrà in onda nei prossimi giorni e che rappresenta un’importante vetrina internazionale per il territorio, la sua storia e le sue tradizioni.

Ad accogliere la delegazione, nello storico Palazzo Norante, sono stati l’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali, lo Sportello Linguistico Arbereshe guidato da Angela Carafa e il vicesindaco e assessore al Marketing Territoriale Michele D’Egidio, in un clima di grande partecipazione e orgoglio identitario.

Il percorso di visita, curato dall’Istituzione Cultura, ha messo al centro alcuni dei luoghi simbolo di Campomarino: la Biblioteca Kodra, che custodisce opere e testimonianze legate al celebre artista albanese, il monumentale Palazzo Norante, i murales del borgo, autentico racconto a cielo aperto della storia arbereshe, e la suggestiva Cripta della chiesa di Santa Maria a Mare, con i suoi preziosi affreschi.

Il servizio di ABC News Albania assume un valore strategico non solo dal punto di vista mediatico, ma anche culturale e turistico. Raccontare Campomarino al pubblico albanese e internazionale significa rafforzare il legame storico tra le due sponde dell’Adriatico e valorizzare una comunità che da secoli custodisce lingua, riti e tradizioni arbereshe.

“Questa presenza televisiva rappresenta un’occasione straordinaria di promozione territoriale – ha dichiarato il vicesindaco Michele D’Egidio – Campomarino ha una storia unica, fatta di accoglienza, identità e dialogo tra popoli. Raccontarla attraverso un’emittente autorevole come ABC News Albania significa dare visibilità al nostro patrimonio culturale e rafforzare il lavoro che l’Amministrazione Comunale svolge in tal senso”.

Sulla stessa linea il presidente dell’Istituzione Cultura, prof. Marco Altobello, padrone di casa della visita: “Campomarino è un luogo simbolo della cultura arbereshe in Molise. La biblioteca Kodra, i murales, la cripta e l’intero centro storico non sono solo beni artistici, ma strumenti vivi di narrazione identitaria. Il servizio televisivo che andrà in onda in Albania contribuirà a far conoscere il lavoro di tutela e valorizzazione che, come Istituzione portiamo avanti con convinzione”.

La visita della troupe di ABC News Albania si inserisce in un contesto più ampio di rinnovato interesse per la cultura arbereshe in Molise, testimoniato anche dalla recente visita ufficiale del Presidente della Repubblica Albanese, che ha acceso nuovamente i riflettori su queste comunità storiche e sul loro ruolo di ponte culturale tra Italia e Albania.

Campomarino, ancora una volta, si conferma non solo custode di una memoria antica, ma laboratorio attivo di promozione culturale e turistica, capace di parlare al mondo partendo dalle proprie radici.

