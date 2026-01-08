Carburante agricolo agevolato: aperte le domande

CAMPOBASSO. L’assessore regionale alle Politiche agricole, Salvatore Micone, rende noto che le aziende agricole possono presentare domanda per ottenere l’assegnazione provvisoria di carburante agricolo agevolato per l’anno 2026.
Le richieste possono riguardare fino al 50% del quantitativo ordinario assegnato l’anno precedente e vanno presentate presso gli uffici UMA regionali o i CAA convenzionati. Dal calcolo sono escluse eventuali assegnazioni integrative o supplementari intervenute nel corso del 2025.
Per entrambe le procedure, è necessario fare riferimento al manuale delle procedure vigente e alla modulistica allegata alla determina dirigenziale n. 49 del 08 gennaio 2024, che include anche le istruzioni per la gestione delle ditte contoterziste.
Le domande devono essere inviate esclusivamente in via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- uma.cb@cert.regione.molise.it per la provincia di Campobasso
- uma.is@cert.regione.molise.it per la provincia di Isernia