ChatGPT e Intelligenza Artificiale: perché oggi imprese, scuole e istituzioni non possono restare a guardare

TERMOLI. L’Intelligenza Artificiale non è più un tema per addetti ai lavori o specialisti del digitale. Oggi è una competenza trasversale che riguarda chi lavora, chi amministra, chi educa e chi accompagna le nuove generazioni. Proprio per questo, dopo il successo delle edizioni precedenti, a grande richiesta torna a Termoli il corso “AI per imprenditori e professionisti – ChatGPT 1° e 2° livello”.

Le precedenti edizioni, andate rapidamente sold out, hanno generato una richiesta chiara: molti partecipanti hanno chiesto di riproporre il corso per poter coinvolgere anche i propri collaboratori aziendali, dopo aver riscontrato direttamente le reali potenzialità e il concreto slancio che questa tecnologia è in grado di portare alle aziende, agli enti e alle organizzazioni.

Un segnale forte di come l’Intelligenza Artificiale non sia più percepita come un esperimento, ma come uno strumento strategico da diffondere all’interno delle strutture. Acquisendo padronanza e conoscenze concrete, infatti, emerge con chiarezza come l’Intelligenza Artificiale non sia una tecnologia pericolosa né una minaccia per l’occupazione. Al contrario, rappresenta un alleato capace di liberare tempo, energie e competenze, offrendo alle persone la possibilità di esprimere maggiore creatività e visione. È proprio grazie a questa consapevolezza che si aprono nuovi ruoli, nuove professionalità e nuove opportunità di lavoro, rendendo realizzabili attività e progetti che fino a poco tempo fa restavano solo immaginati, perché mancavano gli strumenti adeguati a trasformarli in realtà.

Il corso è aperto a tutti: imprenditori, professionisti, insegnanti, studenti, cittadini, amministratori pubblici, rappresentanti politici e genitori. L’Intelligenza Artificiale oggi riguarda chi prende decisioni, chi lavora nei processi quotidiani e chi accompagna le nuove generazioni.

Comprendere strumenti come ChatGPT significa capire dove la tecnologia è arrivata e dove sta andando. Significa acquisire consapevolezza per orientare imprese, scuola, istituzioni e famiglie in modo responsabile. Non si tratta più di una semplice innovazione tecnologica, ma di una trasformazione che incide sul lavoro, sull’educazione e sull’organizzazione della società.

Con questo obiettivo, sabato 24 gennaio 2026, a Termoli, si terrà una nuova edizione del corso, una giornata formativa dedicata all’uso pratico dell’Intelligenza Artificiale.

L’evento si svolgerà presso la sede di Confindustria Molise, nella zona industriale di Termoli, ma non è riservato agli associati: la partecipazione è aperta a tutti.

Un percorso che nasce dall’esperienza e cresce sul territorio

Il corso nasce da un’esperienza concreta. L’imprenditore Rino Muccino, attivo sul territorio ma anche fuori regione, ha prima sperimentato in prima persona la formazione sull’Intelligenza Artificiale e poi ha scelto di portare queste competenze all’interno della propria azienda, coinvolgendo soci e collaboratori.

Da qui è nata la volontà di condividere il percorso anche oltre i confini aziendali, mettendo il corso a disposizione di altre imprese e professionisti e contribuendo alla diffusione della cultura dell’Intelligenza Artificiale in un’area sempre più ampia del Centro Italia.

Nelle edizioni precedenti hanno partecipato non solo imprenditori molisani, ma anche imprenditori del Vastese, del Pescarese e dalla Puglia, molti dei quali hanno scelto di coinvolgere attivamente i propri team, riconoscendo che queste competenze devono crescere all’interno delle organizzazioni per generare vero valore.

Capire l’AI per orientare imprese, scuola, politica e nuove generazioni

L’Intelligenza Artificiale sta cambiando il modo di lavorare, studiare e prendere decisioni.

Per un imprenditore significa orientare correttamente l’azienda.

Per un amministratore pubblico significa migliorare processi e servizi.

Per un insegnante significa comprendere come evolve l’apprendimento.

Per un genitore significa avere strumenti per accompagnare i propri figli con maggiore consapevolezza.

Il corso nasce anche con questo obiettivo: offrire una bussola, non solo una competenza tecnica.

Un corso pratico, accessibile, orientato al futuro

La formazione è pensata per essere concreta e comprensibile, anche per chi parte da zero. Durante la giornata verranno affrontati l’uso pratico di ChatGPT, le basi del Prompt Design, l’organizzazione dei flussi di lavoro e una prima introduzione alle automazioni, con esempi immediatamente applicabili.

All’interno della sezione informativa e di preiscrizione è chiaramente illustrato l’intero percorso formativo, il dettaglio dei contenuti, le competenze dei formatori coinvolti e la valenza reale delle competenze acquisite, elementi fondamentali per comprendere il valore e la solidità del corso.

📍 Sabato 24 gennaio 2026 – Termoli

📌 Sede Confindustria Molise

🎓 Corso “AI per imprenditori e professionisti – ChatGPT 1° e 2° livello”

🔗 Info e pre-iscrizioni:

👉 https://hubacademy.io/ai-per-imprenditori-24-gennaio-2026-termoli/