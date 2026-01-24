Ciclovia Adriatica, firmata la convenzione che apre la fase espropriativa: Termoli guida il procedimento

TERMOLI. Mercoledì mattina, nella sala consiliare del Municipio, i quattro Comuni rivieraschi molisani hanno compiuto il passaggio decisivo: la firma della convenzione che unifica e coordina tutte le procedure espropriative per il tratto molisano della Ciclovia Turistica Adriatica, infrastruttura strategica del PNRR destinata a ridisegnare mobilità, turismo e fruizione del litorale.

Un atto formale solo in apparenza. In realtà, è il punto di svolta che traghetta un intervento da 24,07 milioni di euro dalla fase progettuale a quella operativa. Attorno al tavolo, i sindaci di Termoli – Comune capofila e soggetto attuatore – Montenero di Bisaccia, Petacciato e Campomarino: territori diversi, esigenze diverse, ma una consapevolezza comune. Un’opera di questa portata richiede una regia unica, stabile, tecnicamente attrezzata.

Termoli assume la regia completa delle procedure

La convenzione, costruita sui riferimenti dell’art. 30 del TUEL e dell’art. 6 del Testo Unico Espropri, attribuisce a Termoli la gestione dell’intero iter:

decreti di occupazione d’urgenza,

verbali di immissione in possesso,

determinazione delle indennità,

decreti di esproprio.

Gli altri Comuni garantiranno documentazione urbanistica, supporto operativo, dati catastali e attività di notifica. Prevista una conferenza periodica di coordinamento, indispensabile per monitorare l’avanzamento e intervenire tempestivamente su eventuali criticità.

Una centralizzazione necessaria per rispettare le scadenze Pnrr e garantire uniformità amministrativa lungo tutto il tracciato.

Un iter iniziato nel 2019 che arriva finalmente al punto di svolta

La firma chiude un percorso articolato:

2019: Protocollo d’Intesa tra le Regioni adriatiche;

Regione Marche incaricata della progettazione di fattibilità;

2022: prima convenzione Regione Molise–Comuni costieri;

2023: con la D.G.R. 244, la Regione trasferisce a Termoli la titolarità dell’intervento e le risorse;

dicembre 2023: aggiudicato l’appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori, in linea con la scadenza PNRR del 31 dicembre.

Un percorso che ha richiesto continuità amministrativa e capacità di coordinamento tra enti spesso abituati a muoversi in ordine sparso.

Un’infrastruttura che cambia la costa molisana

Il lotto molisano – 6,7 km tra adeguamenti e nuovi tratti – è solo una parte della dorsale adriatica, ma ha un valore strategico:

connette i centri costieri,

riduce il traffico veicolare,

valorizza un litorale spesso penalizzato da infrastrutture frammentate,

rafforza l’offerta turistica con un corridoio ciclabile moderno e sicuro.

Finanziato con 22,57 milioni del Pnrr e 1,5 milioni del DM 517/2018, il progetto punta a trasformare la costa molisana in un asse continuo, leggibile, attrattivo.

Il Molise entra nella fase esecutiva

La firma in municipio non è un passaggio burocratico: è l’atto che consente al Molise di aprire la fase espropriativa e avviare concretamente una delle opere più rilevanti degli ultimi anni per la costa. Una scelta di responsabilità condivisa che mette ordine, metodo e visione in un intervento destinato a incidere sulla qualità della vita dei residenti e sulla competitività del territorio.

Emanuele Bracone