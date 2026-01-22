Ciclovia sulla Trignina, un’alternativa concreta al raddoppio

ABRUZZO-MOLISE. “Da settimane si torna a parlare del raddoppio della Statale 650 Trignina, un’opera evocata ciclicamente come panacea per i problemi di mobilità dell’area interna tra Abruzzo e Molise.

Un progetto che, al di là delle intenzioni, continua a rivelarsi irrealizzabile nei fatti, per costi, impatto ambientale, complessità tecnica e assenza di una reale strategia nazionale sulle aree interne.

E mentre si rincorrono annunci e titoli di giornale, il territorio resta fermo”.

A scriverlo alla redazione di VastoWeb è Fabio Cieri, direttore del Consorzio turistico Valle del Trigno, sodalizio nato a dicembre 2024 e che riunisce oltre 30 aziende abruzzesi e molisane con l’obiettivo di valorizzare il territorio e unire le aziende del settore delle due regioni.

In una lunga lettera, Cieri si inserisce nell’annoso dibattito sulla sicurezza di una strada teatro di incidenti anche mortali, su cui l’Anas ha escluso la soluzione del raddoppio, ritenendola un’opera non giustificata alla luce dei dati raccolti.

“Eppure – spiega il direttore del consorzio – esiste un’alternativa realistica, sostenibile e immediatamente cantierabile: trasformare la strada di servizio parallela alla Trignina in una pista ciclabile interregionale, un’infrastruttura leggera capace di generare benefici concreti per residenti, imprese e turismo”.

Una ciclovia sulla Trignina: un’idea semplice, possibile e strategica

La strada di servizio che corre accanto alla SS 650 è già oggi un tracciato continuo, pianeggiante, sicuro e con impatto ambientale minimo.

Con interventi contenuti – messa in sicurezza, segnaletica, illuminazione nei punti critici, aree di sosta attrezzate – potrebbe diventare una ciclovia di 35 km tra Abruzzo e Molise, collegando: San Salvo – Trivento – Castiglione Messer Marino – Montefalcone nel Sannio – Bagnoli del Trigno, con innesti verso borghi, aree naturalistiche, agriturismi e punti panoramici.

“Un’infrastruttura così concepita non richiede espropri, non altera il paesaggio, non impatta sul traffico e può essere realizzata in tempi rapidi con costi contenuti”.

Quattro motivi per cui la ciclovia è più utile del raddoppio della Trignina

1. È realizzabile subito

Il raddoppio della SS 650 richiederebbe anni di progettazione, autorizzazioni, fondi ingenti e un impatto ambientale enorme.

La ciclovia, invece, è un’opera leggera, finanziabile con fondi europei o altri strumenti, compatibile con la morfologia del territorio.

2. Porta benefici economici immediati

Il cicloturismo è uno dei settori in più rapida crescita in Europa.

“Secondo i dati di EuroVelo, un cicloturista spende mediamente 70–90 euro al giorno, con ricadute dirette su bar e ristoranti, B&B, hotel, agriturismi, botteghe locali, servizi di noleggio e assistenza, produttori tipici”.

Una ciclovia sulla Trignina trasformerebbe un’infrastruttura oggi marginale in un motore economico diffuso.

3. Rafforza l’identità territoriale

La ciclovia diventerebbe un asse narrativo: un percorso che racconta la storia del Trigno, dei borghi, delle tradizioni e dei prodotti locali.

“Un filo che unisce comunità spesso isolate, creando un’immagine coordinata e riconoscibile”.

4. Attrae un turismo nuovo, sostenibile e internazionale

Le ciclovie sono oggi tra i prodotti turistici più richiesti: famiglie, sportivi, viaggiatori slow, fotografi, camminatori, gruppi organizzati.

La Trignina potrebbe diventare “La Ciclovia del Trigno – Dal Mare ai Monti”, un brand forte e esportabile, con aree di sosta e punti panoramici: panchine, fontanelle, pannelli narrativi, QR code, mappe, aree relax.

Un’opera che unisce e non divide, perché la ciclovia non è un ripiego ma una scelta moderna, intelligente e coerente con le tendenze europee.

Mentre il raddoppio della Trignina resta un titolo da campagna elettorale, la ciclovia può diventare un’opera concreta, capace di:

migliorare la qualità della vita,

attrarre turismo,

generare economia,

valorizzare i borghi,

creare un’identità condivisa.