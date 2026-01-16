Cielo ballerino sulla costa: weekend tra nuvole, sole e qualche pioggia

TERMOLI. Il sole di metà gennaio sembra voler fare capolino tra le nuvole lungo la nostra costa adriatica.

Venerdì si apre con un’atmosfera morbida, dove le nuvole si alternano a schiarite luminose e l’aria, pur fresca, non trattiene il gelo tipico dell’inverno. È il tipo di giornata in cui una camminata sul lungomare o una visita in centro assumono un fascino particolare, con quella luce invernale che accarezza il paesaggio senza essere tagliente.

Sabato continua su questa linea, con un cielo che gioca con la luce: nuvole leggere si mescolano a aperture di sereno, permettendo al sole di farsi vedere a tratti. Non c’è fretta nei venti, né piogge insistenti all’orizzonte, e il clima resta sorprendentemente confortevole per il periodo, accompagnando il ritmo più lento e rilassato del weekend.

Le cose potrebbero animarsi leggermente domenica 18 gennaio, quando la presenza delle nubi si farà più marcata e non è escluso che qualche piovasco leggero si affacci lungo la costa. Nulla di intenso o prolungato, ma abbastanza da ricordarci che è ancora pieno inverno e che la pioggia in questa stagione è frequente da queste parti.

In ogni caso, il weekend sulla costa adriatica molisana si distingue per temperature miti, cieli piuttosto nuvolosi ma quasi mai ostili, e la classica atmosfera d’inizio anno che invita a stare un po’ all’aria aperta, magari con una sciarpa in più ma senza il gelo pieno che spesso accompagna gennaio.