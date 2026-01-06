TERMOLI. Circola un falso messaggio su WhatsApp: nessuna comunicazione ufficiale sulla chiusura delle scuole del 7 gennaio.

Sta rimbalzando in queste ore, all’interno di diversi gruppi WhatsApp del territorio, una comunicazione falsa che annuncerebbe la chiusura delle scuole per domani, 7 gennaio, nel Comune di Termoli e in altri centri del Molise. Il testo, presentato come un avviso istituzionale, non riporta alcuna intestazione riconoscibile, nessun riferimento a un Ente preciso, nessun protocollo, nessuna firma digitale o elemento che possa ricondurlo a una fonte ufficiale. Un messaggio costruito per sembrare “credibile”, ma che non ha alcun fondamento reale.

Secondo quanto emerso, la grafica e il tono lascerebbero intendere una presunta provenienza da un ufficio regionale, ma l’assenza totale di elementi identificativi e la mancanza di pubblicazione sui canali ufficiali confermano che si tratta di un fake a tutti gli effetti. Né la Regione Molise, né la Prefettura, né i Comuni interessati hanno diffuso comunicazioni relative a sospensioni delle attività scolastiche per la giornata del 7 gennaio.

Al momento, dunque, le scuole restano regolarmente aperte secondo quanto previsto dal calendario scolastico e dalle comunicazioni ufficiali degli enti locali. Si invita la cittadinanza a ignorare il messaggio e a fare riferimento esclusivamente ai canali istituzionali – siti comunali, profili social verificati, comunicati stampa – per ogni aggiornamento.

Ancora una volta, il territorio si trova a fare i conti con la vulnerabilità informativa dei gruppi di messaggistica, dove un contenuto privo di qualsiasi verifica può trasformarsi in un elemento di disorientamento collettivo. La raccomandazione è semplice: non condividere ciò che non proviene da fonti certe.