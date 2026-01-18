Comitato Aria Pulita: «Petacciato è contro la scelta dell’amministrazione»

PETACCIATO. Cresce la tensione sul progetto del forno crematorio: il Comitato Aria Pulita formalizza la sua posizione.

Nel pieno della mobilitazione cittadina contro il progetto del forno crematorio, il Comitato Aria Pulita Petacciato diffonde una nota durissima che sintetizza il clima esploso nell’assemblea pubblica e ribadisce, senza possibilità di equivoci, la contrarietà dell’intera comunità.

«Forno crematorio: scontro durissimo nel confronto pubblico. Tutto il popolo di Petacciato contro il sindaco. La serata di ieri ha segnato una frattura profonda e, ormai evidente, tra l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza di Petacciato. Il confronto pubblico indetto dall’Amministrazione sul progetto del forno crematorio si è trasformato in uno scontro duro e senza precedenti, con una sala gremita di cittadini compatti nel manifestare la propria contrarietà. Fin dai primi interventi è emerso un clima di forte tensione: rabbia, delusione e indignazione hanno attraversato le parole dei presenti, che hanno accusato il Sindaco di aver portato avanti il progetto senza un reale percorso di condivisione e senza ascoltare le preoccupazioni del paese. Il messaggio arrivato dalla popolazione è stato chiaro e inequivocabile: Petacciato non vuole il forno crematorio. Non lo vuole per ragioni ambientali, sanitarie, urbanistiche e morali. Non lo vuole perché percepisce questa scelta come imposta, distante dai bisogni reali della comunità e scollegata dalla volontà popolare. Il sindaco, invece di rassicurare e aprire un dialogo vero, ha mantenuto una posizione rigida, alimentando ulteriormente lo scontro e confermando la distanza ormai abissale tra Palazzo Comunale e cittadini. Quello di ieri non è stato un semplice confronto, ma la dimostrazione evidente di una comunità unita contro una decisione che ritiene sbagliata e dannosa. Il popolo di Petacciato ha parlato a voce alta e chiede con forza che il progetto venga fermato. Ignorare quanto emerso da questa Assemblea Pubblica sarebbe un atto di grave irresponsabilità politica e democratica. La mobilitazione non si fermerà: Petacciato continuerà a far sentire la propria voce fino a quando non verrà rispettata la volontà dei cittadini. Comitato Aria Pulita Petacciato».

Red