Comitato Mensa: al via il confronto sul nuovo regolamento scolastico

TERMOLI. È tornato a riunirsi nei giorni scorsi il Comitato Mensa, con la partecipazione di tutte le parti coinvolte, nel primo incontro del nuovo anno. L’appuntamento segue l’approvazione del nuovo Regolamento sulla Refezione scolastica, stabilito dall’Assise Civica con la deliberazione n.10 del 29 aprile scorso.

A presiedere il Comitato è stata l’assessore al V settore Mariella Vaino, affiancata dai consiglieri comunali Giuseppe Spezzano, Salvatore Di Brino e Mario Orlando, insieme a Ivo Sprocatti per la ditta appaltatrice Cir Food, alla dietista Carolina Rosetti e ai rappresentanti degli istituti comprensivi “A. Pace”, “Brigida-Cuoco” e “Bernacchia-Schweitzer”.

Durante l’incontro, il Comitato ha discusso le osservazioni raccolte negli ultimi mesi, evidenziando migliorie nel servizio e alcune criticità che saranno affrontate per una risoluzione definitiva.

Tra le richieste emerse, i rappresentanti degli istituti comprensivi hanno chiesto:

le tempistiche per l’ultimazione dei lavori della nuova mensa della scuola dell’Infanzia di Via Stati Uniti ;

della nuova mensa della ; la possibilità di estendere il servizio di refezione anche agli studenti delle scuole secondarie di primo grado ;

; l’organizzazione di corsi specifici sull’alimentazione, con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni a consumare più frutta e verdura.

Tutte le proposte sono state prese in debita considerazione dal Comitato, che si riunirà prossimamente per continuare l’attività di confronto. I partecipanti hanno sottolineato come queste riunioni si siano dimostrate proficue per affrontare e risolvere le problematiche che emergono di volta in volta.

AZ