«Con la riqualificazione del Nautico più spazi per i giovani»

TERMOLI. L’ex Nautico torna a parlare ai giovani: il sopralluogo del sindaco Balice apre una fase nuova per la città

Il sopralluogo del sindaco all’ex Nautico non è stato un semplice passaggio tecnico, ma il segnale concreto di una possibile inversione di rotta per Termoli, chiamata oggi a ripensare i propri spazi e a restituire dignità a un edificio simbolico collocato in una delle aree più strategiche della città.

Dopo anni di incertezza e abbandono, la riqualificazione dell’ex istituto entra finalmente in una prospettiva chiara: trasformarlo in un polo culturale e di aggregazione capace di offrire ai giovani un luogo stabile, riconoscibile, vivo. Una direzione che trova il sostegno di Nicola Di Toro, attivista politico e responsabile comunicazione di Forza Italia Giovani Molise, che legge nella scelta dell’amministrazione un segnale di attenzione verso un tema decisivo per il futuro della comunità. «È positivo che il Sindaco Balice abbia scelto di puntare sulla riqualificazione dell’ex Nautico, immaginandolo come uno spazio capace di ospitare cultura e socialità. Termoli ha bisogno di invertire la rotta e intraprendere con decisione un percorso sempre più attento alle esigenze dei giovani, che oggi cercano luoghi di incontro e punti di riferimento stabili», afferma Di Toro.

Per il giovane dirigente, investire in un hub di aggregazione nel cuore della città significa restituire vitalità a Termoli non solo d’estate, ma durante tutto l’anno, costruendo un modello urbano più moderno, dinamico e attrattivo. «Incentivare la nascita di luoghi dedicati ai giovani – prosegue – vuol dire immaginare una città che non si limita a osservare il cambiamento, ma lo guida. Siamo convinti che il sindaco Balice abbia la sensibilità e la visione necessarie per trasformare questa scelta in un progetto concreto e duraturo per la comunità». Ora la sfida è tradurre l’intenzione in un percorso operativo definito, capace di restituire all’ex Nautico una funzione pubblica contemporanea e realmente utile. Se perseguito con continuità, questo intervento potrebbe aprire un nuovo capitolo nel rapporto tra Termoli e le sue giovani generazioni, restituendo alla città un luogo che torna finalmente a essere spazio, identità e futuro.

EB