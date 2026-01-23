Consiglio regionale: eletti anche vicepresidenti e segretari dell’ufficio di presidenza

CAMPOBASSO. Rinnovato questa mattina, nella seconda seduta annuale del Consiglio regionale, l’Ufficio di Presidenza di Palazzo D’Aimmo, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento consiliare a metà Legislatura. L’Assemblea, riunita sotto la presidenza di Quintino Pallante, ha confermato al primo scrutinio lo stesso Pallante alla guida del Consiglio regionale: 16 voti su 21 votanti, oltre il quorum dei due terzi richiesto per la carica.

Con votazioni distinte sono stati poi eletti i nuovi vice presidenti: per la maggioranza la Consigliera Stefania Passarelli, che ha ottenuto 13 preferenze; per la minoranza il Consigliere Angelo Primiani, con 7 voti su 20 votanti. Definiti anche i Segretari dell’Ufficio di Presidenza: Fabio Cofelice (maggioranza) con 11 voti e Vittorino Facciolla (minoranza) con 9 voti, sempre su 20 votanti.

Contestualmente il Consiglio ha proceduto alla ridefinizione della composizione delle quattro Commissioni permanenti, sulla base delle indicazioni pervenute dai Gruppi consiliari. Le Commissioni, una volta formalmente insediate, saranno convocate nei prossimi giorni dal presidente Pallante per eleggere i rispettivi Uffici di Presidenza, completando così il quadro istituzionale di metà Legislatura.

EB