Consiglio Regionale, giovedì 8 gennaio la prima seduta del 2026

CAMPOBASSO. Il presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, ha convocato d’urgenza l’Assemblea per domani, giovedì 8 gennaio, con inizio lavori alle ore 12.
Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:
- [DGR n. 375/2025] – “Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2026-2027”;
- Proposta di legge regionale n. 5, di iniziativa del consigliere Salvatore, relativa al “Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dal 2023” – Iscrizione ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;
- Proposta di legge regionale n. 66, di iniziativa dei consiglieri Salvatore, Facciolla, Fanelli, Primiani, Gravina, Romano, Greco, D’Egidio, Passarelli e Sabusco, concernente le “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, ai sensi e per effetto delle sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024 della Corte costituzionale” – Iscrizione ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale.