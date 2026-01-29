Consultori Asrem: il mese rosa della prevenzione

TERMOLI. Prosegue in tutto il Molise il Mese Rosa dedicato alla prevenzione oncologica femminile. I consultori familiari dell’Asrem rilanciano lo screening della cervice uterina, rivolto alle donne dai 25 ai 29 anni (richiamo ogni tre anni) e alle donne dai 30 ai 64 anni (ogni cinque anni) risultate negative al precedente controllo. Un’azione capillare che attraversa l’intero territorio regionale, dai centri maggiori alle aree interne, con accesso gratuito previa prenotazione.

Campobasso

Attività il 2 e 4 febbraio (8.30–13.30 / 14.30–16.30) e il 3 e 5 febbraio (8.30–13.30).

Prenotazioni: 0874 409001, tutte le mattine 9.00–12.30.

Bojano

3 febbraio (8.30–12.30) e 4 febbraio (9.00–13.30 / 14.30–16.00).

Prenotazioni: 0874 752340, martedì e mercoledì 10.00–12.30.

Riccia

2, 9, 16, 23 febbraio (11.00–13.30).

Prenotazioni: lunedì 11.00–13.30, 0874 714312.

Trivento

5 e 19 febbraio (9.00–13.00).

Prenotazioni tramite Campobasso: 0874 409001, mattine 9.00–12.00.

Sant’Elia a Pianisi

2 e 16 febbraio (9.00–13.00).

Prenotazioni: 0874 409001, mattine 9.00–12.00, specificando “Sant’Elia”.

Isernia

Tutti i mercoledì (8.30–13.00 / 15.00–16.30).

Prenotazioni: 0865 442759, mattine 8.30–12.30.

Agnone

Tutti i giovedì (8.30–13.00 / 13.30–15.30).

Prenotazioni: 0865 722492, negli stessi orari.

Frosolone

Tutti i martedì (9.00–13.30 / 14.30–16.30).

Prenotazioni: 0865 722001, negli stessi orari.

Termoli

3 e 10 febbraio (8.30–13.30 / 15.00–17.00) e 6 e 13 febbraio (8.30–13.30).

Prenotazioni: 0875 717888, mattine 9.00–12.30.

Montenero di Bisaccia

3 e 10 febbraio (8.30–13.00).

Prenotazioni: 0875 717888, mattine 9.00–12.30, specificando “Montenero”.

Larino

2 e 4 febbraio (8.00–13.00).

Prenotazioni: 0874 827328, mattine 9.00–13.00.

Santa Croce di Magliano

Tutti i mercoledì (8.30–13.00).

Prenotazioni: 0874 827853 negli stessi orari, oppure 0874 827851 lunedì–martedì–giovedì–venerdì, specificando “Santa Croce”.

Venafro

2 e 4 febbraio (9.30–14.30), 3 febbraio (8.30–16.00), 5 e 6 febbraio (9.30–12.00).

Prenotazioni: 0865 907903 (mattine 9.00–12.30) oppure 0865 907851 (lunedì–giovedì 9.00–14.00).

Un calendario fitto, che conferma come la rete dei consultori resti uno dei presidi più concreti e vicini alle donne molisane.

EB