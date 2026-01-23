Corso di formazione politica: con Olivetti il ‘racconto’ dell’Italia Repubblicana di Alcide De Gasperi

TERMOLI. Corso di Formazione Politica, undicesimo incontro: riflessioni sulla democrazia e sul futuro del territorio

Prosegue il percorso del Corso di Formazione Politica promosso dalla Diocesi di Termoli-Larino. Sabato 24 gennaio, alle ore 9.30, si terrà l’undicesimo incontro del ciclo culturale, ospitato nella sala Ecclesia Mater della Curia vescovile, in Piazza Sant’Antonio a Termoli.

L’appuntamento propone un doppio sguardo: da un lato la radice storica e istituzionale della democrazia repubblicana, dall’altro le sfide contemporanee legate ai giovani, allo sviluppo e al futuro del territorio.

Il contributo di De Gasperi alla Repubblica

Ad aprire i lavori sarà il prof. Marco Olivetti, costituzionalista di rilievo nazionale e Professore ordinario alla Lumsa di Roma, dove insegna Diritto costituzionale, Diritti e libertà fondamentali e Storia delle istituzioni politiche. Autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche, docente in diverse università italiane, visiting professor in atenei europei e latinoamericani, Olivetti ha fatto parte della Commissione per le riforme costituzionali istituita dal Governo Letta e della Commissione paritetica per l’attuazione dello Statuto speciale della Valle d’Aosta.

La sua relazione sarà dedicata a “Il contributo di Alcide De Gasperi alla costruzione della democrazia repubblicana”, un tema che intreccia storia, diritto e responsabilità politica.

Giovani, sviluppo e territorio

A seguire, l’intervento di Giovanni Notaro, segretario della Fim-Cisl Abruzzo-Molise e segretario generale della Cisl Abruzzo-Molise, figura di riferimento nei tavoli istituzionali delle due regioni. Già presidente del Comitato regionale INPS Molise, Notaro porterà una riflessione concreta e attuale su “Giovani, sviluppo e territorio”, affrontando le dinamiche del lavoro, le opportunità di crescita e le sfide che il Mezzogiorno e il Molise vivono in questa fase di transizione economica e sociale.

EB