Creatività e disciplina all’istituto alberghiero di Termoli

TERMOLI. Istituto “Federico di Svevia”: Open Day da tutto esaurito tra professionalità, innovazione e visione internazionale.

Un Open Day affollato, vivo, attraversato da famiglie e studenti che cercano un futuro solido e immediatamente spendibile: il “Federico di Svevia” ha confermato ancora una volta la sua posizione di polo formativo d’eccellenza nei settori dell’ospitalità, della ristorazione e delle tecnologie applicate ai servizi. L’istituto ha aperto le porte mostrando ciò che lo distingue: una didattica concreta, professionale, capace di trasformare l’entusiasmo dei ragazzi in competenze reali.

Gli show cooking hanno catalizzato l’attenzione con prove tecniche di alto livello, tra creatività, disciplina e padronanza dei gesti; i futuri Bartender hanno messo in scena mixology e precisione; il team di Accoglienza ha confermato quella cura del dettaglio e quella postura professionale che rappresentano il marchio di fabbrica dell’istituto.

Ma la forza del “Federico di Svevia” non si ferma ai laboratori: la dimensione internazionale è ormai un pilastro strutturale grazie al Dipartimento di Lingue e ai progetti Erasmus+, che aprono ai ragazzi esperienze formative all’estero, scambi culturali e percorsi di crescita indispensabili per competere in un mercato globale. Scegliere questo istituto significa investire in un percorso che unisce tecnica, managerialità, nuove tecnologie e sostenibilità, rispondendo alle richieste reali del settore moderno. I diplomati escono pronti, completi, capaci di assumere ruoli di responsabilità e di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro, sostenuti da un tasso di placement elevato e da una rete professionale consolidata nell’hotellerie e nella ristorazione di alto livello. Il “Federico di Svevia” forma cittadini del mondo: preparati, consapevoli, competitivi. Le iscrizioni sono aperte.

Red