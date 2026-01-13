Crollo parziale in via del Molinello, il Comune ordina la demolizione immediata del manufatto pericolante

TERMOLI. Parziale crollo in via del Molinello 93/D e ora il manufatto dovrà essere demolito senza indugio. Lo stabilisce l’ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Nico Balice, emanata a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco e del sopralluogo dell’Ufficio Tecnico comunale. Il manufatto, da tempo in stato di abbandono, ha ceduto nella mattinata dell’8 gennaio, quando un muro perimetrale e alcuni elementi strutturali sono collassati, rendendo necessario l’intervento dei pompieri e la transennatura dell’intera area.

La relazione dei Vigili del Fuoco, trasmessa al Comune, non esclude ulteriori cedimenti e segnala un rischio concreto per la pubblica incolumità, aggravato dalla vicinanza con un fabbricato abitato e con un’attività commerciale. Per ragioni cautelative, infatti, è stato interdetto anche l’uso dell’immobile adiacente al civico 93/C, dove risiedono tre persone. Il tecnico comunale, intervenuto sul posto, ha confermato la gravità della situazione e la necessità di un intervento immediato.

L’ordinanza impone ai proprietari dell’immobile di avviare tutte le procedure necessarie alla demolizione totale del manufatto, con la nomina di un tecnico abilitato che definisca modalità operative e misure di consolidamento delle strutture limitrofe. I lavori dovranno essere eseguiti da un’impresa specializzata, nel rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri e in zona sismica. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento dovrà essere presentata al Comune una certificazione tecnica che attesti l’avvenuta demolizione, corredata da documentazione fotografica ante e post operam.

Il provvedimento prevede inoltre il coinvolgimento dei Servizi Sociali per eventuali esigenze abitative delle persone evacuate e della Polizia Municipale per la gestione della viabilità e dell’accesso alle proprietà circostanti. In caso di mancata ottemperanza, il Comune procederà d’ufficio, addebitando integralmente le spese ai proprietari e applicando le sanzioni previste dal Codice Penale e dalla normativa amministrativa.

EB