Cup Asrem in tilt dopo la migrazione del sistema: mattinata di disagi, ora servizio ripristinato

TERMOLI. Una migrazione tecnica programmata nel fine settimana, conclusa nella notte, ha mandato in sofferenza il sistema di prenotazione Cup dell’Asrem, che nelle prime ore della mattinata ha registrato rallentamenti e blocchi dovuti a problemi tecnici emersi subito dopo il riavvio della piattaforma. L’intervento dei fornitori è stato immediato, con una task force attivata per individuare l’origine del malfunzionamento e ripristinare la piena operatività del servizio.

Nel frattempo, per evitare ulteriori disagi agli utenti già penalizzati dall’imprevisto, l’Azienda sanitaria ha attivato una procedura manuale di registrazione delle operazioni rimaste sospese, garantendo comunque l’erogazione delle prestazioni e la presa in carico delle richieste. Secondo quanto comunicato dall’Asrem, il sistema è ora completamente funzionante e il Cup è tornato pienamente operativo, chiudendo una mattinata complicata ma gestita con misure tampone che hanno permesso di contenere l’impatto sull’utenza.

EB