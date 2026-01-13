Dal Molise all’Europa: avviata l’organizzazione per la Fiera della Seconda Casa di Utrecht

CAMPOBASSO. Si è svolto ieri, lunedì 12 gennaio, presso l’Assessorato regionale al Turismo e alla Cultura di Campobasso, un primo incontro preparatorio in vista della partecipazione della Regione Molise alla Fiera della Seconda Casa di Utrecht, in programma dal 27 al 29 marzo 2026 nei Paesi Bassi. L’iniziativa è stata promossa dal Consigliere regionale delegato Fabio Cofelice e ha visto la presenza di sindaci e amministratori locali.

L’incontro, di carattere preliminare, ha rappresentato un momento di confronto utile a definire linee guida, obiettivi e strategie operative per avviare il percorso organizzativo. Per la prima volta, il Molise si appresta a partecipare a una manifestazione di rilievo europeo dedicata al turismo residenziale e alla valorizzazione dei territori. La fiera di Utrecht costituisce infatti una vetrina internazionale di grande interesse, soprattutto per il pubblico olandese, particolarmente attento all’acquisto di immobili situati in borghi storici e contesti rurali ancora autentici.

«Si tratta di un’opportunità importante che non possiamo permetterci di perdere – ha dichiarato Fabio Cofelice – perché ci consente non solo di entrare in un segmento specifico del mercato immobiliare, ma anche di raccontare e promuovere il Molise e le sue peculiarità».

Il Consigliere ha inoltre sottolineato l’importanza del lavoro condiviso: «Siamo convinti che il coinvolgimento diretto dei territori e la collaborazione con le amministrazioni locali saranno determinanti per raggiungere risultati significativi. Come assessorato continueremo a operare in sinergia e in costante dialogo con chi vive e amministra il Molise, perché solo attraverso il confronto continuo è possibile valorizzare al meglio la nostra regione».

AZ