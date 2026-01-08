Dal Pnrr fondi per riqualificare il municipio a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Montenero di Bisaccia ottiene 45mila euro dal Pnrr per la riqualificazione degli uffici comunali.

Il Comune di Montenero di Bisaccia ha ottenuto un finanziamento di circa 45.000 euro attraverso l’Avviso pubblico “Risorse in Comune” del Pnrr, destinato alla riqualificazione degli ambienti di lavoro e all’ammodernamento degli strumenti operativi in dotazione agli uffici comunali.

Il contributo permetterà di intervenire su più fronti: dal miglioramento degli spazi interni alla digitalizzazione dei processi amministrativi, fino all’adozione di nuove tecnologie utili a rendere più efficiente l’attività quotidiana degli operatori e più rapido l’accesso ai servizi da parte dei cittadini. La sindaca Simona Contucci ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come questo finanziamento rappresenti “un passo concreto verso un Comune più moderno, funzionale e capace di rispondere con maggiore tempestività alle esigenze della comunità”.

Gli interventi previsti saranno avviati nei prossimi mesi e rientrano nel più ampio percorso di innovazione amministrativa che l’amministrazione comunale sta portando avanti, con l’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro interno e, di conseguenza, la qualità dei servizi offerti al pubblico.

EB