Dalla Lituania a Termoli: l’Alfano-Perrotta rafforza la sua vocazione internazionale

TERMOLI. Termoli si conferma crocevia di scambi educativi europei. Da oggi, giovedì 15, e fino a martedì 20 gennaio 2026, l’Istituto Alfano-Perrotta accoglie tre docenti del Suduvos Gimnazija di Marijampole (Lituania) per un’intensa esperienza di Jobshadowing, strumento chiave della mobilità Erasmus+ dedicato all’osservazione diretta delle pratiche didattiche e organizzative delle scuole partner. A varcare la soglia dei plessi di viale Trieste e via Asia saranno Gintarė Baltrūnienė (inglese, membro del team Erasmus), Kristina Rudzevičienė (lituano, vicepreside) e Darius Kazlauskas (matematica, vicepreside), impegnati per sei giorni in un percorso immersivo tra lezioni, laboratori, aule tematiche, spazi sportivi e aree comuni, vivendo da vicino la quotidianità scolastica termolese. Accanto all’attività didattica, gli ospiti avranno modo di conoscere la città, i suoi paesaggi costieri, i monumenti e le principali mete culturali del territorio, consolidando un legame che va oltre la dimensione scolastica

La mobilità rientra nel progetto Erasmus+ “Alfano DIGI-W.I.S.E.” (KA122-SCH), approvato nel luglio 2025 con un punteggio particolarmente elevato e coordinato dalle professoresse Vittoria Baldassarre e Maria Rosaria Di Vito. L’azione, dedicata a mobilità di breve durata, punta a rafforzare le competenze del personale docente su metodologie innovative e a guidare gli studenti verso percorsi di progettazione europea, inclusiva e digitale. Il Jobshadowing lituano rappresenta solo la prima tappa di una programmazione più ampia: nei prossimi mesi l’Alfano-Perrotta ospiterà una delegazione di studenti provenienti da Marijampole, mentre gruppi di studenti e docenti termolesi saranno coinvolti in mobilità formative all’estero, corsi di alta specializzazione e attività di gemellaggio virtuale tramite la piattaforma eTwinning.

Nel corso del 2026 l’Istituto continuerà a sviluppare il proprio Piano d’Internazionalizzazione, con l’obiettivo di consolidare una rete stabile di partenariati europei – Lituania compresa – e di elevare ulteriormente la qualità dell’offerta formativa attraverso scambi, cooperazioni e progettualità condivise. Per aggiornamenti, bandi e resoconti delle attività internazionali, la scuola invita a consultare la sezione News del sito dell’Istituto Alfano di Termoli.

EB