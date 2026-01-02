Di cuore in cuore: il viaggio simbolico della Fiamma Olimpica tra Puglia e Molise

PUGLIA-MOLISE C’è un fuoco che non brucia, ma illumina le speranze. E c’è un viaggio che non si misura in chilometri, ma in storie.

Giovedì 1° gennaio 2026, la Capitanata ha accolto la fiamma dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, trasformando Foggia in un crocevia di emozioni condivise.

Non una semplice staffetta, ma un “potente atto di comunione” che, per sei chilometri e 600 metri, ha acceso l’anno sotto il segno dei valori olimpici.

La staffetta, composta da 34 tedofori, ha incarnato i principi più alti dello spirito olimpico: unità, inclusione, impegno e pace. A inaugurare il percorso, con il calore di una folla partecipe, è stato lo schermidore foggiano Luigi Samele, plurimedagliato olimpico, che ha ricevuto la fiamma davanti al Comune, suggellando il legame indissolubile tra la città e i suoi campioni.

Tra le storie che hanno dato lustro a questo viaggio simbolico, lunga circa 12.000 chilometri, spicca quella del termolese Christian Ronzullo.

La sua presenza ha rappresentato un ponte ideale tra territori e generazioni, un autentico passaggio di testimone tra la Puglia, sua terra natale, e il Molise, regione d’adozione.

Docente presso l’Istituto Omnicomprensivo di Campomarino e delegato regionale di Orienteering, Ronzullo promuove da anni la sua disciplina come un essenziale strumento educativo e formativo.

La sua partecipazione alla tappa foggiana – insieme agli altri componenti della delegazione molisana: Filippo Mancini, Andrea Pacilli, Antonio Maiorino, Nunzio Di Gioia, Michele Scala, Maika Peluso e Angelica Presutti – ha simboleggiato un segno tangibile di unità nazionale, racchiuso in una corsa breve ma densa di valori.

Per Ronzullo, l’onore di portare la fiamma non è stato un traguardo personale, ma la naturale prosecuzione di un percorso di vita dedicato ai giovani e alla diffusione dei principi etici.

«Sapevo che avrei portato la fiaccola olimpica», ha raccontato, «ma viverlo è un’emozione che va oltre ogni aspettativa. In quei momenti capisci davvero il senso delle parole di Pierre de Coubertin: l’importante non è vincere, ma partecipare.»

Ognuno dei circa 300 passi compiuti con la sacra fiamma ha assunto un valore preciso, sia per chi correva sia per chi osservava. Lo si leggeva negli sguardi carichi di emozione di chi applaudiva dai balconi; nella dignità della famiglia Mancini, presente nonostante un lutto recente; nel sogno olimpico di Ilaria, giovane atleta della danza sportiva; e nella semplice ambizione del piccolo Antonio, che ha confidato di voler diventare un campione di atletica. In quegli occhi brillava la consapevolezza che i sogni, se nutriti dai valori, possono plasmare il futuro.

Dopo Foggia, la fiamma ha proseguito il suo cammino verso Campobasso, continuando la risalita della penisola in un percorso che coinvolgerà 10.001 tedofori.

Queste figure sono chiamate non solo a coprire chilometri, ma a tessere un filo invisibile fatto di persone, storie ed emozioni condivise.

«Le Olimpiadi», ha sottolineato Ronzullo, «non sono mai state solo competizione sportiva. Sono storia viva, limiti portati all’estremo e limiti superati. Sono comunione nella diversità e speranza di pace. Un’idea di mondo che sceglie l’incontro invece dello scontro.»

Questi valori – rispetto, lealtà, impegno, superamento dei propri confini – costituiscono il fondamento del suo impegno quotidiano come insegnante e dirigente sportivo. Sono gli stessi principi che lo spirito olimpico consegna al mondo come eredità culturale, prima ancora che sportiva.

La Fiamma Olimpica, dopotutto, non illumina solo la strada che attraversa: illumina ciò che unisce. Ricorda che esiste un linguaggio universale capace di superare confini, differenze e silenzi: quello dei gesti, dell’impegno e della speranza. E forse è proprio questo il suo significato più profondo: non portare una fiamma verso una meta, ma farla passare – anche solo per un istante – di cuore in cuore.

Eliana Ronzullo