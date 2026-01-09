Di Pardo: «La propaganda dell’opposizione cade, il percorso della rete ictus è corretto»

CAMPOBASSO. Dopo la notizia che il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Comitato Pro Cardarelli, di Cittadinanzattiva Molise e di un gruppo di cittadini, il consigliere regionale Roberto Di Pardo è intervenuto per ribadire la sua posizione.

Secondo il Consiglio di Stato, la riorganizzazione della rete ictus e politrauma in Molise è corretta dal punto di vista amministrativo. La sentenza conferma le decisioni del TAR Molise e mantiene pienamente efficaci gli atti del Commissario ad acta. La valutazione di merito sulla legittimità complessiva della riforma è attesa per marzo.

Di Pardo ha ricordato che la rete ictus è sempre stata pensata nell’interesse dei pazienti.

«Ho sostenuto la rete ictus in Consiglio, sulla stampa e in televisione, mettendoci la faccia, mentre l’opposizione sceglieva la strada più facile: fare propaganda sulla pelle dei pazienti. Ho sempre detto una cosa semplice: la rete ictus è nata e rimane uno strumento per tutelare la salute delle persone, non un mezzo di visibilità politica.

L’opposizione, invece, ha preferito alimentare paure, diffondere dubbi infondati e costruire polemiche, dimostrando di non avere né senso di responsabilità né competenza quando si parla di sanità.

Oggi il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 21/26, smentisce definitivamente accuse e teorie dell’opposizione: il percorso adottato è corretto dal punto di vista amministrativo e, soprattutto, sicuro da quello sanitario.

È ciò che sostengo da sempre, mentre altri parlavano per convenienza politica. La differenza è questa: noi difendiamo i pazienti, loro alimentano falsi allarmi, creano polemiche e dimenticano le persone. Tutto per un po’ di visibilità mediatica».