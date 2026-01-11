Di Stefano apre il ventaglio delle critiche nel 2026: «La vera inclusione non è solo uno slogan»

CAMPOMARINO. «Basta guardare la prima foto per capire una cosa semplice ma grave: per questa amministrazione l’attenzione verso la disabilità e la vera inclusione non è mai stata una priorità». Picchia duro e non poco, il consigliere comunale di opposizione, Fausto Di Stefano (Campomarino che vorrei), che inaugura il 2026 con l’ennesima frustata all’amministrazione Norante.

«Di fronte a migliaia di euro spesi per i parchi giochi, non si trova alcuna traccia di inclusività: nessun gioco accessibile, nessun segnale concreto di attenzione verso i bambini e i cittadini con disabilità. Un’assenza che pesa e che parla chiaro.

Questa situazione non è casuale, ma è la naturale conseguenza di una totale mancanza di programmazione, sia economica che progettuale. Una carenza che mette in evidenza, ancora una volta, le gravi mancanze di competenze politiche e amministrative di chi governa.

Lo stesso copione lo abbiamo già visto con il trasporto disabili, risolto solo nel mese di gennaio dopo mesi di ritardi e incertezze. Anche lì, però, resta un grande punto interrogativo sulla qualità del servizio, viste le esigue risorse finanziarie messe a disposizione. Staremo a vedere, ma i presupposti non sono rassicuranti.

A questo punto è evidente che non si può più andare avanti così. È arrivato il momento che il sindaco Norante faccia una seria verifica del lavoro dei suoi assessori e anche di se stesso, assumendosi la responsabilità politica di rimediare a questa mediocrità amministrativa a cui abbiamo assistito in questi quasi due anni di governo.

L’inclusione non è uno slogan. È una scelta politica. E oggi, purtroppo, questa scelta non c’è».