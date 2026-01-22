Difetti di notifica e altri impedimenti fanno slittare l’udienza preliminare: avvocati pronti alla battaglia

CAMPOBASSO. Tutto rinviato al 12 marzo. Difetti di notifica e l’impedimento per malattia di uno dei difensori hanno fatto slittare l’udienza preliminare fissata questa mattina al Tribunale di Campobasso, dove il giudice Silvia Lubrano avrebbe dovuto decidere sul rinvio a giudizio dei 44 indagati dell’operazione Memory, l’inchiesta della Dda che ha ricostruito un vasto traffico illecito di rifiuti tra il Molise e le regioni limitrofe, con ramificazioni nella criminalità pugliese e molisana. Nel fascicolo compaiono anche episodi di estorsione e droga.

Tra gli indagati figura il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, accusato per fatti risalenti al periodo 2020-2023, quando era sindaco di Termoli, presidente della Provincia di Campobasso e membro del Cosib. La sua posizione è separata dai reati associativi di stampo mafioso. Roberti non era presente in aula; i suoi legali, Prencipe e Stellato, hanno parlato di una strategia difensiva “work in progress”, dopo aver depositato una memoria di 200 pagine.

L’udienza è arrivata alla vigilia di un passaggio politico delicato in Consiglio regionale: l’elezione del nuovo presidente dell’Ufficio di Presidenza e delle Commissioni, mentre proseguono le trattative per il rimpasto di Giunta. Il giudice Lubrano ha fissato le prossime date: 21 maggio e 9 luglio, quando si conoscerà in via definitiva chi, tra i 44 indagati coinvolte anche 3 società), sarà rinviato a giudizio