Don Michele Di Leo è il nuovo parroco di Castelmauro

CASTELMAURO. Don Michele Di Leo, nuovo parroco di Castelmauro: fede, gratitudine e comunità nel segno della Madonna della Salute.

Ieri, sabato 10 gennaio 2026, il Santuario Madonna della Salute di Castelmauro ha accolto con emozione e partecipazione l’inizio del ministero pastorale di don Michele Di Leo come nuovo parroco della comunità di San Leonardo Confessore. Un momento solenne e carico di significato, presieduto dal vescovo della diocesi di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo, alla presenza del clero diocesano e di una comunità viva e raccolta.

La celebrazione eucaristica ha segnato non solo un passaggio istituzionale, ma un vero atto di affidamento e gratitudine a Dio. Don Michele, con spirito di gioia e profonda umiltà, ha accolto il nuovo incarico come servizio alla fede e alla fraternità, nel cuore di un territorio che intreccia radici profonde e slanci di speranza.

Particolarmente significativa la presenza della comunità di Tavenna, che don Michele continuerà a guidare come parroco. Un segno concreto di comunione tra paesi, di cammino condiviso, di pastorale che unisce e non divide. La partecipazione dei fedeli di entrambe le comunità ha reso visibile una Chiesa che si fa famiglia, che celebra insieme, che guarda avanti con fiducia.

Al termine della celebrazione, un momento conviviale ha suggellato l’inizio di questo nuovo percorso, nel segno dell’accoglienza e della festa. Sotto lo sguardo amorevole della Vergine Maria, patrona del Santuario, la comunità ha espresso auguri sinceri a don Michele, invocando su di lui ogni grazia e benedizione dal Cielo.

Un nuovo inizio che profuma di terra, di fede vissuta, di relazioni autentiche. Castelmauro e Tavenna camminano insieme, guidati da un pastore che ha scelto di servire con il cuore aperto e lo sguardo rivolto al Vangelo.

Emanuele Bracone