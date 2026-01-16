Dopo Crans Montana scattano i controlli: a Termoli si balla almeno in dieci locali

TERMOLI. Il caso Crans Montana ha segnato un punto di non ritorno. Da quel momento il tema della sicurezza nei locali di intrattenimento danzante è tornato al centro dell’attenzione nazionale e il Viminale ha invitato Prefetture e Comuni a rafforzare verifiche e controlli. Un indirizzo che riguarda anche il Molise e che trova in Termoli un terreno particolarmente sensibile, considerata la concentrazione di locali in cui si balla rispetto alle dimensioni della città.

Secondo un compendio delle autorizzazioni di pubblico spettacolo, a Termoli risultano almeno sei strutture riconducibili formalmente al pubblico spettacolo e all’intrattenimento danzante, suddivise per tipologia e capienza. A queste si aggiungono altre attività di somministrazione e lidi balneari che, pur non rientrando stabilmente in questa categoria, organizzano serate con musica e ballo in modo ricorrente. Il dato complessivo è chiaro: in città si balla almeno in dieci locali.

Entrando nel dettaglio, dal compendio emerge che:

– Tre strutture rientrano nella categoria dei locali di pubblico spettacolo con capienza superiore alle 200 persone, quindi soggette pienamente agli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con obbligo di licenza comunale e parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

– Quattro strutture risultano invece classificate come locali con capienza inferiore alle 200 persone, per i quali sono previste procedure semplificate, ma non l’esenzione dagli obblighi di sicurezza, certificazione e rispetto della capienza reale.

– A questi numeri vanno aggiunti i lidi balneari, che rappresentano una tipologia a sé: per normativa, ogni stagione estiva richiedono nuove autorizzazioni per l’intrattenimento danzante, ma che di fatto contribuiscono in maniera significativa all’offerta notturna e musicale della città.

Incrociando queste categorie, il quadro che emerge è quello di una città in cui il ballo non è episodico, ma strutturale, distribuito tra locali stabili, attività ibride e intrattenimento stagionale.

Il punto critico: quando la realtà supera le carte

Il nodo non è l’esistenza dei locali, ma la distanza tra la fotografia amministrativa e la realtà delle serate. Il TULPS è esplicito: quando un’attività organizza spettacoli o trattenimenti danzanti in modo non occasionale, non basta una semplice SCIA commerciale. Serve una licenza di pubblico spettacolo, e nei casi previsti il parere preventivo della Commissione di Vigilanza.

La soglia delle 200 persone viene spesso utilizzata come linea di difesa, ma non è uno scudo assoluto. Anche sotto quel limite restano obblighi stringenti su sicurezza, vie di fuga, impianti e gestione dell’affollamento. Ed è proprio su questo aspetto che, dopo Crans Montana, si concentrano i controlli: capienza reale, non dichiarata; assetto effettivo dei locali, non quello sulla planimetria.

Il ruolo del Comune e la fine delle zone grigie

In questo contesto, il ruolo del Comune di Termoli diventa centrale. Non solo come ente che rilascia autorizzazioni, ma come autorità chiamata a verificare la validità dei titoli, a controllare le certificazioni e, se necessario, a intervenire con sospensioni o prescrizioni.

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza attribuisce responsabilità precise e oggi, alla luce delle direttive nazionali, le zone grigie amministrative non sono più sostenibili, con un sistema che mette al centro la sicurezza delle persone.

Una città che balla, ma deve farlo in sicurezza

Termoli vive anche di intrattenimento e turismo, e nessuno mette in discussione il valore economico e sociale di questa offerta. Ma i numeri dicono che almeno dieci luoghi diversi ospitano serate danzanti, tra locali, strutture stagionali e attività ibride.

Crans Montana ha acceso un faro nazionale. A Termoli quel faro illumina una realtà complessa, che va governata con regole chiare, controlli costanti e responsabilità condivise. Perché ballare è legittimo. Farlo in sicurezza non è opzionale, né per chi organizza né per chi autorizza.

Emanuele Bracone