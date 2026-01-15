Due nuovi indirizzi quadriennali al “Federico di Svevia”

TERMOLI. L’Ipseoa “Federico di Svevia” di Termoli inaugura una nuova fase per la formazione professionale con l’avvio di due indirizzi quadriennali di eccellenza: “Sala e Vendita” e “Arti Bianche”. I percorsi rispondono alle esigenze del territorio e alle trasformazioni del mercato del lavoro, offrendo agli studenti una preparazione completa, pratica e fortemente connessa con le imprese locali.

Sala e Vendita: formazione per l’hospitality e il turismo

Il nuovo indirizzo “Sala e Vendita” valorizza la vocazione turistica, enogastronomica e portuale del Basso Molise e di Termoli. Il percorso integra scuola, aziende del settore hospitality, ITS Academy e associazioni professionali, permettendo agli studenti di entrare nel mondo del lavoro con competenze concrete e aggiornate.

Tra le principali caratteristiche del percorso:

Potenziamento delle lingue straniere (italiano, inglese, francese) con certificazioni internazionali e moduli CLIL.

Laboratori sala-bar di 10 ore settimanali, con simulazioni internazionali e attività a bordo di navi da crociera.

Stage progressivi e apprendistato duale presso aziende e compagnie di navigazione.

Didattica laboratoriale e metodologie innovative (flipped classroom, gamification, cooperative learning) con attenzione alla sostenibilità.

Masterclass e moduli specialistici tenuti da professionisti del settore.

Il percorso si sviluppa in una rete integrata che coinvolge scuole, ITS Academy, imprese, ordini professionali e università, garantendo orientamento, continuità formativa e inserimento qualificato nel lavoro.

Arti Bianche: eccellenza nella pasticceria, panificazione e pizzeria

Il nuovo indirizzo “Arti Bianche” crea un ecosistema formativo che unisce eccellenza pratica e innovazione, puntando sulla pasticceria, i lievitati complessi e la pizzeria gourmet. Il percorso collega formazione professionale, terziaria e mondo del lavoro, valorizzando le produzioni locali e le competenze tecnologiche.

Gli elementi distintivi includono:

10 ore settimanali di laboratorio per tutti e quattro gli anni, con focus su pasticceria moderna, lievitati e pizzeria.

Codocenza multidisciplinare con esperti di scienze dell’alimentazione, lingue straniere e ICT.

Potenziamento delle competenze di base (linguistiche, scientifiche, matematiche, giuridiche ed economiche) in chiave professionale.

Collaborazioni con ITS Academy, imprese locali, università e associazioni di categoria per laboratori avanzati, moduli professionalizzanti e orientamento attivo.

Alternanza scuola-lavoro intensificata, apprendistato formativo e project work con aziende partner.

Internazionalizzazione attraverso certificazioni linguistiche, mobilità Erasmus+ e partnership europee.

Il percorso promuove sostenibilità, innovazione tecnologica e valorizzazione del made in Italy, integrando moduli STEM, economia circolare e metodologie didattiche personalizzate.

Impatto sul territorio e sugli studenti

Entrambi gli indirizzi quadriennali mirano a:

Rispondere ai fabbisogni professionali delle imprese locali.

Valorizzare le eccellenze turistiche ed enogastronomiche del territorio.

Sperimentare modelli didattici innovativi e rafforzare la collaborazione tra scuole, università e imprese.

Favorire l’inserimento lavorativo qualificato e la prosecuzione degli studi.

I nuovi percorsi dell’Ipseoa “Federico di Svevia” rappresentano una svolta per la formazione professionale locale, offrendo agli studenti competenze concrete e opportunità di crescita, in linea con le esigenze del territorio e le sfide dell’innovazione. Connessi al tessuto produttivo e internazionalizzati, questi indirizzi quadriennali sono un investimento per il futuro della comunità e del mercato del lavoro locale.