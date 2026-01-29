Eco-schools: insediato il comitato alla Bernacchia-Schweitzer

TERMOLI. Da quattro anni l’Istituto comprensivo Bernacchia‑Schweitzer porta avanti un percorso di educazione ambientale che non è semplice progettualità scolastica, ma un vero investimento culturale sulla comunità.

Anche ieri pomeriggio, nei locali dell’istituto, si è insediato l’Eco‑Comitato guidato dalla dirigente scolastica Rosanna Scrascia e composto da rappresentanti di tutte le componenti della scuola – studenti, docenti, personale Ata e genitori – confermando una partecipazione corale che è ormai cifra identitaria del Bernacchia‑Schweitzer. Il comitato nasce dall’adesione al “Programma Internazionale Eco‑Schools”, un modello educativo che trasforma gli studenti in protagonisti del cambiamento, collegandoli ai problemi reali del territorio e coinvolgendoli in un apprendimento attivo, responsabile e orientato all’azione. Il cuore del programma è la sostenibilità: riflettere, scegliere, modificare i propri comportamenti quotidiani per proteggere l’ambiente, fino a fare della scuola un laboratorio permanente di educazione eco‑sostenibile, capace di incidere sulle abitudini e sulla mentalità delle nuove generazioni.

Durante la riunione sono stati individuati i temi prioritari che guideranno il lavoro dell’Eco‑Comitato per l’intero anno scolastico, un percorso che culminerà nella valutazione finale da parte della commissione internazionale incaricata di assegnare la certificazione Eco‑Schools e la Bandiera Verde, riconoscimenti già ottenuti negli anni precedenti e che testimoniano la qualità del lavoro svolto. Nella stessa occasione è stato costituito anche un secondo Eco‑Comitato, dedicato al progetto “Zero Waste”, con il compito di accompagnare e guidare l’intera comunità scolastica nelle attività mirate alla riduzione degli sprechi e alla gestione consapevole delle risorse. Due organismi distinti ma complementari, che rafforzano la visione dell’istituto: una scuola che educa, coinvolge e responsabilizza, trasformando la sostenibilità in pratica quotidiana e in cultura condivisa.

EB