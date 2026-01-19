Elezioni di metà legislatura nel prossimo Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Presieduta dal presidente Quintino Pallante, si è riunita questa mattina la Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari per programmare le prossime attività dell’Assemblea regionale.
Dopo aver ascoltato i diversi componenti della Conferenza, il Presidente Pallante ha fissato la prossima seduta del Consiglio per venerdì 23 gennaio, con inizio dei lavori alle ore 10.
All’ordine del giorno figurano, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento consiliare, le elezioni di metà legislatura dei nuovi Uffici di Presidenza dell’Assemblea e delle Commissioni permanenti.