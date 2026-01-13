CAMPOBASSO. Firmato a Roma il protocollo Corecom–Ucsi: il Molise modello nazionale nella media education.

Nella cornice dell’Istituto Ravasco di Roma, il coordinamento nazionale dei Corecom ha sottoscritto il protocollo d’intesa con l’Ucsi, l’associazione della stampa cattolica, dando vita a un passaggio storico per i Comitati e per l’intero settore dell’informazione di ispirazione etica.

A firmare l’accordo la presidente dei Corecom Carola Barbato, il presidente dell’Ucsi Vincenzo Varagona e, come guida spirituale dell’iniziativa, il cardinale Angelo Bagnasco.

Tra i protagonisti della giornata anche il presidente del Corecom Molise Vincenzo Cimino, chiamato a illustrare l’intenso lavoro svolto sul fronte della media education nel territorio regionale: un’attività che, negli ultimi anni, ha costruito una rete stabile e operativa con l’Ufficio scolastico regionale, l’Università, l’Ucsi Molise, gli Ordini professionali dei Giornalisti, degli Psicologi e degli Avvocati dei tre fori, le Camere penali, l’Arma dei Carabinieri e decine di istituti scolastici.

Un modello di cooperazione che, in rapporto alla popolazione e con risorse ridotte all’osso, rende il Corecom Molise il più dinamico d’Italia per numero di eventi, corsi, interventi nelle scuole e iniziative formative. Per l’anno scolastico 2025/26, grazie alla collaborazione con la Fondazione Art. 49, il Comitato ha addirittura triplicato il programma delle lezioni frontali e ampliato in modo esponenziale il coinvolgimento di scuole e studenti, confermando il Molise come laboratorio nazionale di educazione ai media e cittadinanza digitale.

EB