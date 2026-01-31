Fondi raccolti al Memorial David donati al “Nastro Viola”: un gesto che diventa impegno civile

TERMOLI. Nel silenzio operoso che spesso accompagna i gesti più autentici, la Miramed Travel, con Nadia Cimini, ha scelto di trasformare il ricordo in azione concreta, destinando 1.550 euro all’Associazione Nastro Viola per sostenere la ricerca e la sensibilizzazione sul tumore al pancreas. Un gesto capace di contenere un mondo intero — quello di chi non vuole che la memoria si fermi, che il dolore resti muto, che la malattia continui a colpire senza che la comunità reagisca.

Dall’altra parte, la risposta dell’Associazione Nastro Viola, firmata dalla presidente Viviana Ferrari, restituisce il valore umano del gesto: un ringraziamento che non è formula, ma riconoscimento di un contributo che diventa speranza per chi oggi combatte una delle patologie oncologiche più aggressive e meno visibili. “Questo dono significa speranza e sostegno”, scrive l’associazione, ricordando come ogni euro raccolto alimenti progetti di ricerca e campagne di sensibilizzazione, strumenti indispensabili per rompere il muro di silenzio che ancora circonda il tumore al pancreas.

Il Memorial David, nato per custodire una storia personale, quella di David Tirolese, si trasforma così in un atto collettivo: un ponte tra chi non c’è più e chi sta lottando, tra un’azienda del territorio e un’associazione nazionale impegnata quotidianamente in una battaglia che riguarda tutti. Perché — come ricorda il motto di Nastro Viola — la lotta al tumore al pancreas la vinciamo insieme. E insieme significa proprio questo: trasformare la memoria in responsabilità, il dolore in impegno, il ricordo in futuro.

EB