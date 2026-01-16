Furti nelle campagne, Coldiretti: “Non sono ladri di polli ma criminali”

MOLISE. Negli ultimi mesi le campagne del Molise sono state teatro di furti crescenti ai danni degli agricoltori, una situazione che impone riflessioni urgenti. È quanto sottolinea Coldiretti Molise, che rappresenta il sentimento di allarme condiviso dagli imprenditori agricoli della regione. Non si tratta più soltanto di mezzi, attrezzature o carburante, indispensabili al lavoro quotidiano, ma anche di animali, prodotti agricoli e raccolti, già quotidianamente danneggiati dalla fauna selvatica. Una situazione che sta spingendo molti agricoltori a valutare la chiusura delle proprie aziende, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni.

Secondo stime nazionali, i furti nelle campagne italiane generano danni per circa 300 milioni di euro all’anno, inserendosi nel più ampio fenomeno delle agromafie, che nel 2025 hanno toccato un volume d’affari di 25,2 miliardi di euro, tra frodi, racket, caporalato e controllo della filiera agroalimentare.

“Non parliamo più di ‘ladri di polli’ – afferma il direttore regionale Aniello Ascolese – ma di veri criminali capaci di mettere in ginocchio un’azienda con raid notturni. In alcune zone d’Italia gli imprenditori si organizzano con ronde e vigilanza privata proprio per proteggere mezzi e attrezzature indispensabili al lavoro”.

Secondo Coldiretti Molise, la facilità con cui avvengono questi furti è legata anche all’isolamento delle aziende. “Molti agricoltori non vivono vicino alle loro aziende ma nei piccoli centri a diversi chilometri di distanza – spiega il presidente regionale Claudio Papa – e anche sistemi di allarme sofisticati non sempre bastano a scoraggiare i ladri”.

Per questo l’associazione invita gli imprenditori a segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta alle forze dell’ordine, ma rivolge anche un appello alle Istituzioni per rafforzare la presenza di presidi di sicurezza e sorveglianza, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie.

La tutela delle aree rurali è cruciale non solo per la sicurezza degli agricoltori, ma anche per la tenuta socio-economica dei territori. “Quando le aziende chiudono, il territorio subisce un impoverimento complessivo, con perdita di posti di lavoro e riduzione dell’indotto economico – sottolinea Papa – e allo stesso tempo lo spopolamento aumenta il rischio di dissesto idrogeologico, peggiorato dai cambiamenti climatici”, conclude Ascolese.