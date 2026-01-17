Giornalismo radiofonico libero: Cimino premiato a Palazzo Grazioli

TERMOLI. Una cerimonia a Palazzo Grazioli ha celebrato i 50 anni di libertà radiofonica, a partire dalla storica sentenza della Suprema Corte del 28 luglio 1976 che sancì la libertà d’antenna. L’evento, organizzato dalla Rea – Associazioni Radio Libere presieduta da Antonio Diomede, ha ospitato un convegno con numerose autorità, editori e giornalisti.

Al centro dell’incontro il documentario “Lo scrigno parlante”, impreziosito dalla partecipazione della principessa Elettra Marconi, del documentarista Vittorio Muscia di Cine 3 e del sottosegretario Stefano Gemmato, che ha ripercorso la storia della radio libera in Italia.

Durante la cerimonia sono stati premiati 32 editori e operatori radiofonici, tra cui Tlt Molise e Telemolise, oltre al presidente dell’Ordine dei Giornalisti e del Corecom Molise, Vincenzo Cimino, riconosciuto per l’attività a favore delle radio.

«Una benemerenza che non mi aspettavo», ha commentato Cimino, ricordando la sua partecipazione alla protesta a favore della Rea davanti al Mise nel 2019, le iniziative formative dedicate alle radio e il lavoro per la legge regionale sull’editoria, che prevede fondi dedicati alle emittenti locali. «Chi mi conosce sa quanto il Corecom Molise si impegna per le radio, da Radio Luna, Valentina e Holliwood, fino alla partecipazione ai progetti educativi e alla Giuria di Sanremo. Questo premio è un riconoscimento per tutto il lavoro svolto dall’Ordine e dal Corecom a livello nazionale».

Cimino ha inoltre ringraziato la terna del Corecom, i dipendenti e i docenti dei corsi sul giornalismo radiofonico, sottolineando come il premio rappresenti un traguardo importante per la promozione e la tutela del giornalismo radiofonico in Molise e in Italia.

AZ