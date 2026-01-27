Giuseppe Colucci con Blu srl in Buone Imprese per creare rete e promuovere l’innovazione.

Fare impresa in una regione piccola non è semplice, ma può diventare una straordinaria opportunità se si sceglie di condividere visioni, esperienze e percorsi. È da questa convinzione che nasce l’adesione di Giuseppe Colucci, fondatore di Blu srl, al progetto Buone Imprese, una rete pensata per mettere in relazione realtà imprenditoriali, idee e storie capaci di generare valore sul territorio.

«Ho aderito a Buone Imprese perché credo sia un’iniziativa interessante e necessaria», spiega Colucci. «È uno spazio dove condividere iniziative, esperienze, idee. Un luogo in cui raccontare la storia della propria impresa e, allo stesso tempo, costruire collaborazioni concrete». In una regione come il Molise, dove le dimensioni ridotte possono rappresentare un limite, la rete diventa infatti uno strumento fondamentale per crescere e non restare isolati.

Per Giuseppe Colucci, fare rete non è solo importante: è essenziale. «Siamo in una regione piccola e proprio per questo è fondamentale collaborare. Altrimenti diventa davvero difficile emergere». Una consapevolezza maturata sul campo, grazie a un percorso imprenditoriale che lo ha portato a operare sia in Molise sia fuori regione, con uno sguardo sempre rivolto al mercato nazionale.

Blu srl lavora infatti su tutto il territorio italiano, dimostrando come sia possibile rimanere radicati localmente senza rinunciare a una visione ampia. «Per noi è importante continuare a fare impresa in Molise, ma allo stesso tempo creare qualcosa che abbia respiro nazionale. Restare qui è una scelta, non un ripiego». Ed è proprio per rafforzare questo legame tra territorio e prospettiva che l’adesione a Buone Imprese assume un valore strategico.

Colucci crede fortemente anche nel ruolo “esemplare” delle storie imprenditoriali. Raccontare il proprio percorso può diventare uno stimolo per altri, soprattutto per chi sta pensando di mettersi in gioco. «Penso che la mia esperienza possa essere di sprone. Ho sempre creato impresa, qui e fuori dal Molise, e continuo a farlo». Un approccio che guarda al futuro e all’innovazione come leve indispensabili per lo sviluppo.

L’adesione a Buone Imprese, dunque, non è solo formale, ma si inserisce in una visione più ampia: costruire un ecosistema in cui le imprese possano sostenersi a vicenda, condividere competenze e creare opportunità. «Fare rete significa moltiplicare le possibilità, non solo per la singola azienda ma per l’intero territorio».

Con Blu srl e i nuovi progetti in campo, come Essentya srl, Giuseppe Colucci rappresenta un esempio concreto di imprenditoria che sceglie di restare, innovare e collaborare. Una storia che si intreccia perfettamente con lo spirito di Buone Imprese: valorizzare chi, ogni giorno, prova a costruire futuro partendo dal Molise.