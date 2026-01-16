Giuseppe Montesanto in “Buone Imprese”: «Strumento concreto per raccontare e far crescere le aziende»

TERMOLI. Raccontare le imprese non solo per ciò che producono, ma per ciò che sono: storie di lavoro, di sacrifici, di intuizioni e di identità territoriali. È da questa visione che nasce l’adesione di Giuseppe Montesanto al progetto “Buone Imprese”, un’iniziativa pensata per dare voce e visibilità al tessuto produttivo locale, in particolare a quello fatto di piccole e medie aziende che rappresentano l’ossatura economica del Molise.

«Ho aderito perché l’idea mi è piaciuta subito», spiega Montesanto. «Credo che Buone Imprese sia un’arma di lavoro interessante per le aziende molisane, che nella stragrande maggioranza dei casi sono realtà medio-piccole. Non parliamo di grandi gruppi industriali, ma di imprese che hanno bisogno di una spinta commerciale, di strumenti nuovi e di un racconto capace di arrivare alle persone».

«Buone Imprese può dare una spinta importante», sottolinea Montesanto, riferendosi al ruolo della piattaforma come strumento di diffusione e valorizzazione. «Non si tratta solo di promozione, ma di costruire un racconto. Ogni impresa ha la sua epopea, la sua storia fatta di passaggi difficili, di scelte, di momenti romantici e anche di problematiche. Tutti elementi che non vanno dimenticati, perché è dalla storia che nasce il futuro».

«Tracciare un futuro in rete», come lo definisce Montesanto, significa non subire il cambiamento, ma governarlo. Significa utilizzare gli strumenti digitali non solo per vendere, ma per costruire relazioni, fiducia e riconoscibilità. Un aspetto particolarmente rilevante per territori come il Molise, spesso penalizzati da una narrazione marginale rispetto ai grandi centri economici e produttivi.

«Era giusto aderire», conclude Montesanto. Una scelta che non è solo individuale, ma che rafforza un progetto collettivo, fondato sull’idea che il valore delle imprese passi anche dalla capacità di raccontarsi, di essere riconosciute e di fare rete.

Con nuove adesioni come questa, Buone Imprese consolida il proprio ruolo come spazio di visibilità, confronto e valorizzazione per il mondo produttivo locale, puntando su un modello di comunicazione che unisce informazione, identità e prospettiva. Un modello che, partendo dalle storie, guarda al futuro.

Se sei un imprenditore titolare o socio di una “Buona Impresa” e vuoi conoscere meglio il nostro progetto, leggi la pagina che trovi cliccando su Richiedi Informazioni.

E se ti interessa il contatto con un nostro responsabile riempi il form che trovi nella pagina.