Grande partecipazione per l’Open Day “Magica Brigida Cuoco”: la scuola si racconta tra magia, creatività e innovazione

TERMOLI. Grande interesse per l’Open Day della scuola secondaria di primo grado di Termoli dell’Istituto Comprensivo Brigida-Cuoco. E’ stata numerosa la partecipazione di genitori e futuri alunni, accorsi per scoprire da vicino l’offerta formativa e le numerose iniziative dell’Istituto. Gli ambienti scolastici si sono trasformati, per l’occasione, in un mondo incantato a tema magia, capace di affascinare grandi e piccoli, dove la fantasia ha incontrato la conoscenza e l’apprendimento si è fatto esperienza viva.

I laboratori tematici, pensati per valorizzare le diverse aree disciplinari e ispirati al mondo della magia, della fantasia e della creatività, hanno conquistato i bambini che hanno partecipato con entusiasmo e curiosità. Le attività proposte hanno permesso ai giovani visitatori di sperimentare, imparare e divertirsi, con l’aiuto di coloro che tutti i giorni vivono la scuola Brigida-Cuoco come uno spazio dinamico e stimolante, gli alunni frequentanti le classi prime, seconde e terze, in sinergia con i docenti.

I laboratori di matematica, scienze e tecnologia hanno incuriosito e coinvolto con esperimenti sull’eruzione dei vulcani, sulla pioggia colorata, con attività sui circuiti elettrici, spazio anche agli ologrammi, ai giochi con il quadrato magico e con labirinti numerici. Nel laboratorio di coding e robotica ci si è dedicati ai software di programmazione a blocchi con scratch, i visitatori hanno sperimentato la programmazione con Lego BricQ machine, realizzato robot con Lego Spike e programmato robot mBOT.

A caratterizzare i laboratori di italiano sono state la lettura e la scrittura creativa, dove la parola si è trasformata in emozione: con la tecnica del Caviardage i bambini hanno realizzato brevi composizioni poetiche trascritte poi sul retro di segnalibri, si sono divertiti con giochi di parole con Kahoot e si sono dedicati a stelle di carta da colorare e riempire di parole a tema, stimolando creatività e immaginazione. Sono state illustrate anche le attività e i progetti legati alla lettura (Più libri, più lib(e)ri, Incontri con gli autori, Club dei lettori Brigidini e Giuria Premio Strega).

Nei due spazi dedicati all’arte, i bambini hanno potuto stimolare la fantasia realizzando bacchette magiche, dipingendo tele a tema e dando vita a suggestive riproduzioni del celebre binario magico di Harry Potter.

Visitatori alla scoperta di Hogwarts anche nei laboratori di lingua, animati da attività e giochi in inglese, francese e spagnolo.

Nel laboratorio di magica inclusione, i bambini si sono dedicati ad una attività di giardinaggio, con la messa a dimora di un seme di girasole in un vasetto personalizzato da portare a casa e curare, simbolo di attenzione, responsabilità e crescita condivisa.

Ampio spazio per i laboratori di strumento musicale, che hanno permesso ai visitatori di avvicinarsi a strumenti come il flauto traverso, il pianoforte, la chitarra e il violino, conoscendo le opportunità offerte dall’Istituto, che vanta una lunga e prestigiosa tradizione dell’indirizzo musicale e dell’orchestra. A completare l’offerta formativa l’indirizzo sportivo con le numerose discipline che si possono praticare nell’Istituto: pallavolo, basket, badminton, tennis tavolo, calcio, atletica, pallamano, rugby, tennis, scherma e baseball.

«Abbiamo voluto raccontare la nostra scuola attraverso questi laboratori tematici – ha dichiarato il dirigente scolastico prof. Francesco Paolo Marra – perché crediamo che l’apprendimento nasca dallo stupore, dalla curiosità e dal sentirsi accolti come parte integrante di una comunità attiva e partecipata. Questo Open Day è stato un viaggio condiviso, che ha mostrato una scuola viva, inclusiva, capace di accompagnare ogni alunno nella scoperta dei propri talenti».