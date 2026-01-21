Gravina (M5S): “A Montecitorio presentiamo l’indagine conoscitiva sui Lea”

CAMPOBASSO-ROMA. Giovedì 22 gennaio alle ore 11:30, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati in via della Missione 4 a Roma, si svolgerà la presentazione dell’indagine conoscitiva sull’attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e sull’erogazione delle prestazioni sanitarie nelle Regioni. L’iniziativa è promossa dal Comitato Enti Locali del Movimento 5 Stelle, coordinato dal consigliere regionale Roberto Gravina, in collaborazione con il Comitato Salute M5S.

L’incontro sarà introdotto dall’on. Marianna Ricciardi, capogruppo M5S in Commissione Affari Sociali. Interverranno inoltre il presidente della XII Commissione Affari Sociali Ugo Cappellacci, il presidente della Fondazione GIMBE Nino Cartabellotta, la segretaria generale di Cittadinanzattiva Anna Lisa Mandorino, il deputato Andrea Quartini per il Comitato Salute e Inclusione Sociale e lo stesso Roberto Gravina, che ha seguito da vicino tutte le fasi della ricerca.

Commentando l’evento, Gravina ha evidenziato l’importanza del lavoro svolto: «Questa presentazione segna l’inizio pubblico di un percorso che porteremo al Parlamento, con l’obiettivo di fornire dati trasparenti e analisi indipendenti. È un passaggio fondamentale per avere una fotografia chiara dei servizi sanitari regionali e contribuire a una riforma seria e concreta».

La conferenza sarà visibile in diretta streaming sulla webtv della Camera dei Deputati, all’indirizzo webtv.camera.it.

