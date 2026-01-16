«Grazie a chi si prende cura di nostra madre con competenza e umanità»

TERMOLI. Tre anni di dialisi non sono un percorso semplice. Lo sanno bene i figli di una mamma che ogni giorno si affida al reparto di Emodialisi del San Timoteo. Tre anni in cui hanno visto la fatica nei suoi occhi, ma anche la forza che la porta a non arrendersi mai. Tre anni in cui hanno imparato a conoscere il valore dell’umanità, della professionalità e del cuore di chi lavora in ospedale.

«Siamo figli suoi, ma potremmo essere figli di tutte le persone che ogni giorno si sottopongono al trattamento», dicono. La dialisi migliora la vita, ma la malattia è sempre lì, presente. Basta un po’ d’acqua in più, un alimento fuori misura, e il suo corpo reagisce. Ogni giorno è un equilibrio fragile, e ogni giorno affrontiamo l’angoscia che possa succedere qualcosa di grave.

Quando la mamma entra in Pronto Soccorso, ogni paura diventa concreta. Eppure, lì, ci sono persone incredibili. «Che se ne voglia o no, lì dentro ci sono angeli», raccontano. Persone che ti prendono per mano, che ti guardano negli occhi, che ti fanno sentire che non sei solo. Ci sono infermieri che ti tengono la porta aperta per permetterti di salutare un familiare, barellieri che parlano con calma, medici che ti spiegano tutto anche quando tu sei paralizzato dalla paura. «Anche questo conta molto più di quanto si possa immaginare».

Il 118 è un altro piccolo miracolo quotidiano. «Dai medici ai barellieri, tutti si avvicinano e ti dicono di stare tranquilli. Non è solo gentilezza, è qualcosa che ti resta dentro, che ti permette di respirare quando tutto intorno corre troppo veloce». In quei momenti, il loro lavoro diventa molto più di un dovere: diventa cura dell’anima, forza silenziosa che sostiene chi è fragile.

Ma il cuore della loro gratitudine è nel reparto Dialisi, dove la mamma trascorre ore ogni giorno. «Qui incontriamo il dottor Alessandro Carbone, il dottor Marco Locicero, le infermiere e tutto il personale. Non è solo competenza, non è solo professionalità. È umanità, dolcezza, affetto, attenzione vera. Ti fanno sentire a casa, sicuro. Ogni paziente sa che non è solo. Ogni paziente sa che qualcuno gli vuole davvero bene».

E poi c’è il dottor Riccardo D’Uva, cardiologo dell’Emodinamica del San Timoteo, che segue con attenzione la mamma nei momenti più critici. La sua presenza, il suo ascolto, la sua disponibilità sono un’ancora di sicurezza: «Sapere che ci sono persone così ti dà una forza incredibile», affermano con voce ferma ma emozionata.

Ogni giorno, ogni seduta, ogni emergenza affrontata è un piccolo miracolo quotidiano. Lo sanno bene: “dietro ogni trattamento, dietro ogni accesso in PS, dietro ogni trasporto in ambulanza, ci sono professionisti che reggono il peso di situazioni complesse. E lo fanno non solo con competenza, ma con gesti umani, con parole che rassicurano, con sorrisi che rimangono dentro”

Si sentono fortunati e pieni di gratitudine. La malattia è dura, la fatica è tanta, ma la presenza di queste persone rende tutto più sopportabile. “La mamma sa di non essere sola. E noi, che stiamo con lei, possiamo respirare un po’ di sollievo”.

«Grazie di cuore a tutti voi. Che il Signore benedica le vostre mani, le vostre menti e i vostri cuori. Grazie per il vostro lavoro, per la vostra dedizione, per la dolcezza che mettete ogni giorno in quello che fate». Il vostro lavoro non cura solo il corpo. Cura anche l’anima.

