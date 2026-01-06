Greco: «Prima verità del 2026, Bonamico e Di Giacomo devono andare a casa»

CAMPOBASSO. «Ho fatto un voto per il 2026. Sarà per me l’anno della verità, senza filtri. Non che finora ne abbia avuti, ma si può — e si deve — fare ancora meglio. In una terra dilaniata dal servilismo politico, dire la verità è un atto rivoluzionario».

Il consigliere regionale del M5S Andrea Greco apre così il suo nuovo affondo politico, puntando il dito contro i vertici della sanità molisana.

«Prima verità del 2026: Bonamico e Di Giacomo devono andare a casa. Semplicemente perché non hanno fatto ciò che la legge imponeva loro di fare. Anzi, hanno peggiorato i conti e, soprattutto, le prestazioni sanitarie per i cittadini molisani», afferma il consigliere regionale, che torna a denunciare le criticità del sistema sanitario e la gestione commissariale.

Greco ricorda di aver depositato, insieme ai colleghi, un nuovo atto formale: «Insieme al collega Romano, primo firmatario — che ringrazio — e al collega Primiani, abbiamo presentato l’ennesima richiesta di rimozione. È un atto dovuto, perché la situazione non è più sostenibile».

Poi la sfida diretta al Consiglio regionale: «Ora la scelta è chiara: o il Consiglio affronta finalmente questo tema, oppure sono pronto ad occuparlo, come ho già fatto in passato. Non abbiamo più tempo da perdere».

Un messaggio che apre il 2026 con toni duri, mettendo al centro — ancora una volta — la sanità molisana come terreno decisivo della battaglia politica.