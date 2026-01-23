I nuovi vice ispettori di Polizia prestano giuramento

CAMPOBASSO. Piazza d’Armi della Scuola “Giulio Rivera”. Questa mattina 187 nuovi vice ispettori della Polizia di Stato hanno pronunciato il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica, trasformando la storica piazza dell’Istituto in un luogo di passaggio simbolico tra formazione e servizio attivo. Una cerimonia solenne, celebrata in contemporanea con le Scuole di Nettuno e Spoleto, che ha ribadito il ruolo strategico della struttura campobassana nella formazione del personale intermedio della Polizia di Stato.

A rappresentare lo Stato sul territorio, il prefetto di Campobasso Michela Lattarulo e il questore Domenico Farinacci, presenti accanto ai giovani vice ispettori in un momento che segna l’ingresso ufficiale nella comunità professionale della Pubblica Sicurezza. In collegamento diretto dall’Istituto per Ispettori di Nettuno, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, ha voluto far sentire la propria vicinanza con un messaggio augurale rivolto a tutti i frequentatori del 19° corso impegnati oggi nelle rispettive cerimonie di giuramento, sottolineando la responsabilità e l’onore che derivano dall’indossare la divisa. A Campobasso, il Direttore della Scuola “Rivera”, dottor Dante Panatta, ha richiamato i valori fondanti della Polizia di Stato: capitale umano, spirito di squadra, dedizione quotidiana.

“Esserci sempre” – ha ricordato – non è uno slogan, ma una scelta di vita che si rinnova ogni giorno sul territorio. Dal prossimo 28 gennaio i nuovi vice ispettori saranno operativi nelle sedi di assegnazione, portando con sé il peso e l’orgoglio del giuramento pronunciato oggi, pronti a tradurlo in servizio concreto per le comunità che li attendono.