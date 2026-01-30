Il 13 febbraio festa dei 150 anni della Polizia locale

TERMOLI. Termoli festeggia il 150º anniversario del Corpo di Polizia Locale: cerimonia solenne il 13 febbraio, tra memoria storica, riconoscimenti e identità civica.

La Giunta comunale di Termoli ha approvato all’unanimità la deliberazione che istituisce ufficialmente il 150º anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale, trasformando il 13 febbraio in una ricorrenza annuale, solenne e identitaria.

Una scelta che non riguarda solo la memoria amministrativa, ma riafferma il ruolo del Corpo come presidio storico di legalità, sicurezza urbana e prossimità ai cittadini, radicato nella comunità dal 1876, anno in cui il Consiglio comunale adottò il primo Regolamento di Polizia Urbana.

Il 2026 diventa così anno celebrativo, con un programma istituzionale che si aprirà alle 10 nella Cattedrale di Santa Maria della Purificazione con la Santa Messa, per poi proseguire alle 12 nella Sala Consiliare con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose.

Durante la cerimonia saranno conferiti i nastrini previsti dall’articolo 14-bis della legge regionale Molise 12/1990, modificata nel 2004: riconoscimenti per i sedici e venticinque anni di servizio e per il lungo comando decennale, senza alcun beneficio economico ma con forte valore morale e istituzionale.

A questi si aggiungono la spilla commemorativa per la divisa, autorizzata dal Regolamento del Corpo, e i crest istituzionali destinati alle autorità presenti, a testimonianza del rapporto di collaborazione interistituzionale. La Giunta ribadisce inoltre la facoltà del Sindaco di conferire autonomamente ulteriori riconoscimenti morali, mentre al Comandante della Polizia Locale viene demandata la proposta motivata dei premiati.

Termoli riconosce il valore storico del proprio Corpo di Polizia Locale e lo colloca al centro di una narrazione istituzionale che unisce memoria, servizio e appartenenza.

