TERMOLI. Una comunità che investe nella prevenzione: il Camper della Salute Lilt si rinnova grazie alla solidarietà.

Una serata intensa, partecipata, quasi simbolica nel suo svolgersi, ha accompagnato la presentazione ufficiale dei nuovi macchinari destinati al Camper della Salute della Lilt, acquistati grazie ai 10mila euro raccolti durante la cena solidale di settembre. Un risultato che non nasce dal caso, ma dalla convergenza di energie civiche e associative: la Misericordia di Termoli, il Lions Club Tifernus, i volontari Lilt e una cittadinanza che continua a dimostrare quanto la prevenzione sia un valore condiviso, non un gesto individuale.

L’investimento consente ora al Camper della Salute — presidio itinerante che negli ultimi anni ha portato screening e diagnosi precoce nei paesi del basso Molise — di compiere un salto di qualità. Il nuovo ecografo di ultima generazione, dotato di tre sonde, permette di esplorare con precisione sia gli organi superficiali sia quelli profondi, ampliando la capacità diagnostica e rendendo più tempestiva l’individuazione di eventuali patologie. Accanto all’ecografo, un computer dedicato e una stampante clinica garantiscono la registrazione immediata dei dati, la consegna del referto e delle immagini al paziente, e una gestione più ordinata e trasparente delle informazioni.

Non meno rilevante l’arrivo del dermatoscopio digitale con sistema di mappatura totale del corpo: uno strumento che consente di monitorare nel tempo le lesioni cutanee, confrontare immagini, individuare alterazioni sospette e intervenire con rapidità. Anche in questo caso, il paziente riceve subito sia il report fotografico sia il referto specialistico, rafforzando quella continuità di cura che spesso, nei territori periferici, rischia di spezzarsi.

La serata non è stata solo una presentazione tecnica, ma un momento di restituzione pubblica: un ringraziamento collettivo a chi ha scelto di partecipare, donare, sostenere. Perché ogni macchinario acquistato è un pezzo di prevenzione in più, un rischio in meno, una possibilità concreta di diagnosi precoce per la comunità. E perché, ancora una volta, Termoli e il basso Molise dimostrano che quando associazioni e cittadini si muovono insieme, la salute diventa un bene realmente condiviso.

