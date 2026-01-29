Il Comune di Termoli parteciperà alla Bit di Milano

TERMOLI. La Giunta comunale accelera sulla strategia turistica 2026 e approva all’unanimità la partecipazione del Comune alla Bit – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in programma dal 10 al 12 febbraio. Una scelta politica chiara, formalizzata con la deliberazione n. 15 del 27 gennaio 2026, che mira a riportare Termoli dentro il circuito nazionale delle destinazioni che investono su relazioni, visibilità e progettualità strutturata.



Al centro della deliberazione c’è la volontà dell’Amministrazione di utilizzare la Bit come piattaforma strategica per consolidare un futuro turistico sostenibile, rafforzare le reti con operatori e decision maker e presentare un progetto identitario: “Termoli Enogastronomica, Patrimonio gastronomico e Culturale del Gusto”, realizzato in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Federico di Svevia”. L’iniziativa, già formalizzata con nota protocollata, punta a valorizzare le eccellenze del territorio attraverso un racconto integrato di cucina, cultura e tradizioni, con l’obiettivo di posizionare Termoli come destinazione autentica e competitiva.



La partecipazione alla BIT viene così definita come atto di indirizzo operativo: il Comune dovrà attivare tutti gli adempimenti gestionali necessari per garantire una presenza efficace, capace di generare contatti, visibilità e nuove opportunità per il comparto turistico termolese.

EB