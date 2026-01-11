Il Lions Club Termoli Tifernus contro la fame: pacchi alimentari donati all’Emporio solidale

TERMOLI. Contrastare la fame nel mondo partendo dal proprio territorio: è questo lo spirito che ha guidato il Lions Club Termoli Tifernus nella mattinata di ieri, sabato 10 gennaio.

Aderendo alla Settimana Mondiale del Service della Fame, il club ha rinnovato l’impegno collettivo che unisce migliaia di volontari sotto la bandiera del “We Serve”, portando avanti un’iniziativa di alto valore sociale.

I soci del club hanno infatti consegnato numerosi pacchi di generi alimentari alla sede dell’Emporio Solidale di Termoli, una realtà che rappresenta un punto di riferimento per tante famiglie e persone in difficoltà e che ogni giorno offre un sostegno concreto contro la povertà alimentare.

Un gesto semplice ma profondamente significativo, capace di tradurre in azione concreta i principi lionistici di solidarietà, attenzione ai più fragili e servizio disinteressato alla comunità.

L’iniziativa ha inoltre voluto accendere i riflettori su un tema spesso sottovalutato: la fame non è un problema lontano né confinato alle grandi aree metropolitane o ai Paesi in via di sviluppo.

Anche in una città come Termoli esistono sacche di povertà silenziosa, famiglie che faticano ad arrivare a fine mese e persone che dipendono dall’aiuto della rete solidale locale per riuscire a soddisfare bisogni primari.

«Per noi Lions è fondamentale saper leggere i bisogni del territorio per intervenire con tempestività e concretezza, ma anche per stimolare riflessioni e sensibilizzare la comunità», ha sottolineato il presidente del Lions Club Termoli Tifernus, Ilio Giordano, commentando il successo del service.

La sinergia con l’Emporio Solidale rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra associazionismo e realtà locali, capace di amplificare l’efficacia dell’aiuto e di rafforzare il senso di comunità.

Con questo service, il Lions Club Termoli Tifernus ribadisce la propria missione a favore della dignità umana e della giustizia sociale.

La lotta alla fame si combatte con la costanza dei gesti quotidiani e con la capacità di non voltarsi dall’altra parte di fronte alle difficoltà che si manifestano, spesso, proprio dietro l’angolo di casa.

Eliana Ronzullo